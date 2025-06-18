Вознаграждение за военные инновации: Минобороны готовит новое постановление

Минобороны разрабатывает механизм вознаграждения за военные инновации.

Поддержка военных изобретений

Министерство обороны Украины работает над проектом постановления Кабинета Министров, которое будет определять порядок и размеры денежного вознаграждения для военнослужащих за внедрение инновационных разработок.

Инициатива призвана не только отмечать достижения армейских изобретателей, но и мотивировать к дальнейшей разработке в оборонной сфере.

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Как подчеркнул заместитель министра обороны Валерий Чуркин, в современных условиях технологического противостояния с врагом государство должно не только создавать инновации, но и защищать интеллектуальные права.

Именно поэтому создано специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме постановления, Минобороны инициировало два законопроекта, которые поддержала Верховная Рада в первом чтении.

Изменения должны стать основой для формирования целостной системы интеллектуальной собственности в оборонном ведомстве: государство будет владеть правами на разработки, созданные за бюджетные средства, а авторы будут получать достойную компенсацию за свой вклад.

Источник : Минобороны

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