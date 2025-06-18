Винагорода за військові інновації: Міноборони готує нову постанову

Міноборони розробляє механізм винагороди за військові інновації.

Підтримка військових винаходів

Міністерство оборони України працює над проєктом постанови Кабінету Міністрів, яка визначатиме порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження інноваційних розробок.

Ініціатива покликана не лише відзначати досягнення армійських винахідників, а й мотивувати до подальшої розробки в оборонній сфері.

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Як наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, у сучасних умовах технологічного протистояння з ворогом держава має не лише створювати інновації, а й захищати інтелектуальні права.

Саме тому створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Окрім постанови, Міноборони ініціювало два законопроєкти, які підтримала Верховна Рада у першому читанні.

Зміни мають стати основою для формування цілісної системи інтелектуальної власності в оборонному відомстві: держава володітиме правами на розробки, створені за бюджетні кошти, а автори отримуватимуть гідну компенсацію за свій внесок.

Джерело : Міноборони

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