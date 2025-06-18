Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Винагорода за військові інновації: Міноборони готує нову постанову

Міноборони винахідники винагорода
Фото: Міноборони

Міноборони розробляє механізм винагороди за військові інновації.

Підтримка військових винаходів

Міністерство оборони України працює над проєктом постанови Кабінету Міністрів, яка визначатиме порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження інноваційних розробок.

Ініціатива покликана не лише відзначати досягнення армійських винахідників, а й мотивувати до подальшої розробки в оборонній сфері.

Зараз дивляться

Як наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, у сучасних умовах технологічного протистояння з ворогом держава має не лише створювати інновації, а й захищати інтелектуальні права.

Саме тому створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Окрім постанови, Міноборони ініціювало два законопроєкти, які підтримала  Верховна Рада у першому читанні.

Зміни мають стати основою для формування цілісної системи інтелектуальної власності в оборонному відомстві: держава володітиме правами на розробки, створені за бюджетні кошти, а автори отримуватимуть гідну компенсацію за свій внесок.

Читайте також
10 млн на рік: у Міноборони озвучили можливості України з виробництва дронів
дрони ZEUS і HADES

Джерело: Міноборони

Пов'язані теми:

Війна в УкраїнівійськовіВинахідМіноборони України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь