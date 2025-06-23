Замах на воїна ЗСУ в Харкові: затримано двох завербованих безробітних

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали двох агентів російських спецслужб, які 14 червня здійснили теракт проти військовослужбовця ЗСУ.

Готували саморобну вибухівку

Злочинці заманили чоловіка нібито на побачення до під’їзду п’ятиповерхівки, де віддалено підірвали саморобний вибуховий пристрій.

Вибухівку з телефонним підривником приховали біля будинку, а камеру спостереження замаскували під сміттєвий бак.

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Куратори з РФ активували саморобний пристрій через відеотрансляцію, коли військовий підійшов до місця.

Внаслідок теракту постраждалий отримав множинні осколкові поранення, але його життя врятовано – після лікування і стабілізації стану він перебуває у безпеці.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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