Правило двух стен: что это такое и можно ли защититься во время обстрела

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины многие украинцы придерживаются правила двух стен, чтобы уберечься во время массированных российских атак.

Защищает ли правило двух стен во время обстрела и что по этому поводу думают специалисты — читайте на Фактах ICTV.

Правило двух стен: что это и как работает

Правило двух стен — принцип безопасности, который применяется для защиты от взрывной волны или стрелковой угрозы, особенно в зонах боевых действий или во время обстрелов.

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Между человеком и потенциальным источником опасности должно быть как минимум две стены. Первая преграда принимает основную силу удара или взрыва (например, разрушается окно или внешняя стена), а вторая защищает от осколков или вторичных поражений. Чем больше таких барьеров, тем выше уровень безопасности.

Например, если вы находитесь в квартире во время обстрела, нужно не просто отходить от окон, желательно зайти в помещение, которое не выходит на улицу. Это может быть ванная или коридор.

Защищает ли правило двух стен во время обстрела сейчас

Правило двух стен может спасти человеку жизнь, если дом подвергнется действию взрывной волны, однако оно не всегда работает.

С появлением Шахедов, высокоточных боеприпасов и кассетных снарядов правило двух стен не гарантирует безопасности.

Это правило было актуальным во время осколочных угроз, а также взрывов на расстоянии. Однако сейчас РФ начала применять иное оружие, которое может пробить не только две стены, но и уничтожить целые подъезды многоквартирных домов, частные дома и другие здания. Прямое попадание в здание может разрушить его с 9 до 1 этажа.

Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в эфире Киев 24 отметил, что правило двух стен больше не действует. Во время прямого попадания Шахеда помещение может выгореть за считанные минуты. Если не было прямого попадания, погибнуть можно из-за обломков или сильного задымления.

Правило двух стен, которое действовало раньше, может защитить только от небольших осколков или стекла. Сейчас, когда раздается воздушная тревога, лучший вариант — немедленно идти в специальное укрытие, если такого нет — подойдет паркинг, подземный переход, подземные торговые центры или метро. Такие места значительно безопаснее, чем любое помещение в квартире или доме.

Также можно спуститься на нижние этажи, а лучше в подвалы. Других вариантов нет, нужно внимательно относиться к угрозе крылатых ракет и дронов, предупреждают работники ГСЧС.

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