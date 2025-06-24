Правило двох стін: що це та чи можна захиститися під час обстрілу

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України багато українців дотримуються правила двох стін, аби вберегтися під час масованих російських атак.

Чи захищає правило двох стін під час обстрілу та що з цього приводу думають фахівці — читайте на Фактах ICTV.

Правило двох стін: що це та як працює

Правило двох стін — принцип безпеки, який застосовується для захисту від вибухової хвилі або стрілецької загрози, особливо в зонах бойових дій чи під час обстрілів.

Зараз дивляться

Воно полягає в тому, що між людиною та потенційною загрозою має бути не менше двох перешкод (стін, перекриттів), які можуть поглинути уламки, кулі чи вибухову хвилю.

Тобто, суть правила двох стін полягає в тому, що між людиною та потенційним джерелом небезпеки повинно бути щонайменше дві стіни. Перша перешкода приймає основну силу удару або вибуху (наприклад, руйнується вікно чи зовнішня стіна), а друга захищає від уламків чи вторинних уражень. Чим більше таких бар’єрів, тим вищий рівень безпеки.

Наприклад, якщо ви перебуваєте у квартирі під час обстрілу, потрібно не просто відходити від вікон, бажано зайти у приміщення, яке не виходить на вулицю, це може бути ванна або коридор.

Такі дії значно підвищують шанси бути неушкодженим у разі:

обстрілу артилерією або РСЗВ;

уламків ракет або снарядів;

стрілецьких боїв у населених пунктах.

Отдже задля безпеки між людиною та вікном (фасадом) повинні бути хоча б дві стіни.

Чи захищає правило двох стін під час обстрілу зараз

Правило двох стін може врятувати людині життя, якщо будинок торкнеться вибуховою хвилею, проте воно не завжди діє.

Зараз з появою Шахедів, високоточних боєприпасів і касетних снарядів правило двох стін не гарантують безпеки.

Дане правило було актуальним для уламкових загроз, а також вибухів на відстані. Проте наразі РФ почала застосовувати інакшу зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й знищити цілі під’їзди багатоквартирних будинків, приватні будинки та інші будівлі. Пряме влучання у будівлю може зруйнувати його від 9 до 1 поверху.

Речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі Київ 24 зазначив, що правило двох стін більше не діє. Під час прямого влучання Шахеда, приміщення може вигоріти за лічені хвилини. Якщо не було прямого влучання, загинути можна через уламки або сильне задимлення.

Правило двох стін, яке діяло раніше, може захистити лише від невеликих осколків або скла. Наразі, коли лунає повітряна тривога, найкращий варіант негайно йти у спеціальне укриття, якщо такого немає — підійде паркінг, підземний перехід, підземні торгові центри або метро. Такі місця значно безпечніші, ніж будь-яке приміщення у квартирі чи будинку.

Також можна спуститися на нижні поверхи, а краще до підвалів. Інших варіантів немає, потрібно уважно ставитися до загрози крилатих ракет і дронів, — попереджають працівники ДСНС.

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