Возврат авиабилетов — тема, которая волнует многих пассажиров, особенно когда меняются планы, случаются непредвиденные обстоятельства или просто возникает потребность отказаться от путешествия.

Можно ли сдать билет на самолет и вернуть деньги, читайте в нашем материале.

Можно ли вернуть билет на самолет

Сдать билет на самолет и вернуть деньги можно, но не всегда и не в полном объеме. Все зависит от условий тарифа, политики конкретной авиакомпании и времени, оставшегося до вылета.

Какие авиабилеты можно сдать:

Наибольшей свободой пользуются те, кто покупает билеты по гибким или бизнес-тарифам — их можно отменить почти до самого рейса, обычно с небольшим удержанием.

В случае с билетами эконом-класса ситуация сложнее, ведь дешевые или акционные тарифы часто вообще не предусматривают возврат средств, или предусматривают лишь частичное возмещение. Более того, чаще всего без учета сервисных сборов.

Многие лоукост-компании, не возвращают деньги даже при заблаговременном отказе от полета, разве что речь идет о смерти близкого родственника или тяжелой болезни, что подтверждается официальными документами.

В таких случаях рассмотрение обращений проводится индивидуально, и авиакомпания может согласиться на возврат или предоставить ваучер на будущий рейс.

Иностранные авиалинии, например Turkish Airlines, Lufthansa или KLM, в большинстве случаев возвращают средства, если билет купили не по самому низкому тарифу. Часто действует правило, чем дороже билет — тем больше шансов получить деньги обратно.

Также важно учитывать время, ведь чем раньше обратиться в авиакомпанию, тем больше вероятность положительного решения вопроса.

Какие билеты на самолет нельзя вернуть

Билеты, которые нельзя вернуть вообще, — это обычно самые дешевые эконом-предложения, акционные тарифы без опций возврата или изменения, а также билеты, приобретенные в рамках специальных распродаж. В случае пропуска рейса деньги теряются полностью.

Перед покупкой билета важно внимательно ознакомиться с условиями тарифа: можно ли изменить дату, отменить поездку, получить частичный или полный возврат. Если существует хотя бы небольшая вероятность изменений в планах, стоит выбирать варианты с дополнительной гибкостью или рассмотреть страховку от отмены.

За сколько можно сдать билет на самолет

В общем случае выгоднее всего отменять билет минимум за 24 часа до вылета. Некоторые перевозчики разрешают отмену и за несколько часов до рейса, но обычно тогда теряется большая часть стоимости (или разрешается только изменение даты за доплату).

Если же до вылета остались считанные часы или пассажир не явился на посадку, билет считается использованным, и деньги, как правило, не возвращаются.

Можно ли сдать билет на самолет через Booking

Да, сдать авиабилет, приобретенный через Booking, возможно, но только в соответствии с правилами конкретной авиакомпании, которая выполняет рейс. Booking выступает посредником, поэтому не устанавливает собственных условий отмены или возврата — все действия происходят согласно Договору перевозки, который заключается между вами и перевозчиком.

Возврат или изменение билета зависят от нескольких факторов:

тарифа, который вы выбрали (некоторые билеты — полностью невозвратные);

наличия сборов за отмену или изменение;

срока, оставшегося до рейса.

При бронировании на Booking вы можете увидеть условия тарифа еще до покупки, а после — на странице Управление бронированием. Именно там указано, возможен ли возврат средств, какие услуги включены в стоимость и какие штрафы предусмотрены в случае изменений.

Разные билеты даже в пределах одной авиакомпании могут иметь совершенно разные условия. Например, базовый эконом-тариф нельзя вернуть, а билет бизнес-класса — позволяет бесплатную отмену.

В случае необходимости отменить билет через Booking, вы должны обратиться либо через сам сайт, либо непосредственно в авиакомпанию.

