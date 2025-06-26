Чи можна здати квиток на літак і не втратити все до копійки

Повернення авіаквитків – тема, яка хвилює багатьох пасажирів, особливо коли змінюються плани, трапляються непередбачувані обставини або просто виникає потреба відмовитися від подорожі.

Чи можна здати квиток на літак і повернути гроші, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна повернути квиток на літак

Здати квиток на літак і повернути гроші можна, але не завжди й не в повному обсязі. Все залежить від умов тарифу, політики конкретної авіакомпанії та часу, що залишився до вильоту.

Зараз дивляться

Які авіаквитки можна здати:

Найбільшою свободою користуються ті, хто купує квитки за гнучкими або бізнес-тарифами – їх можна скасувати майже до самого рейсу, зазвичай з невеликим утриманням.

У випадку з квитками економ-класу ситуація складніша, адже дешеві або акційні тарифи часто взагалі не передбачають повернення коштів , або передбачають лише часткове відшкодування. Ба більше, найчастіше без урахування сервісних зборів.

Багато лоукост-компаній, не повертають гроші навіть при завчасній відмові від польоту, хіба що йдеться про смерть близького родича або важку хворобу, що підтверджується офіційними документами. У таких випадках розгляд звернень проводиться індивідуально, і авіакомпанія може погодитися на повернення або надати ваучер на майбутній рейс.

Іноземні авіалінії, як-от Turkish Airlines, Lufthansa чи KLM, у більшості випадків повертають кошти, якщо квиток купили не за найнижчим тарифом. Часто діє правило: чим дорожчий квиток – тим більше шансів отримати гроші назад.

Також важливо враховувати час, адже чим раніше звернутися до авіакомпанії, тим більша ймовірність позитивного вирішення питання.

Які квитки на літак не можна повернути

Квитки, які не можна повернути взагалі, – це зазвичай найдешевші економ-пропозиції, акційні тарифи без опцій повернення або зміни, а також квитки, придбані в рамках спеціальних розпродажів. У разі пропуску рейсу гроші втрачаються повністю.

Перед купівлею квитка важливо уважно ознайомитися з умовами тарифу: чи можна змінити дату, скасувати поїздку, отримати часткове чи повне повернення. Якщо існує хоча б невелика ймовірність змін у планах, варто обирати варіанти з додатковою гнучкістю або розглянути страхування від скасування.

За скільки можна здати квиток на літак

У загальному випадку найвигідніше скасовувати квиток щонайменше за 24 години до вильоту. Деякі перевізники дозволяють скасування і за кілька годин до рейсу, але зазвичай тоді втрачається більша частина вартості (або дозволяється тільки зміна дати за доплату).

Якщо ж до вильоту залишилися лічені години або пасажир не з’явився на посадку, квиток вважається використаним, і гроші, як правило, не повертаються.

Чи можна здати квиток на літак через Booking

Так, здати авіаквиток, придбаний через Booking, можливо, але лише відповідно до правил конкретної авіакомпанії, яка виконує рейс. Booking виступає посередником, тому не встановлює власних умов скасування чи повернення – всі дії відбуваються згідно з Договором перевезення, який укладається між вами та перевізником.

Повернення або зміна квитка залежать від кількох факторів:

тарифу, який ви обрали (деякі квитки – повністю неповоротні);

наявності зборів за скасування або зміну;

строку, що залишився до рейсу.

Під час бронювання на Booking ви можете побачити умови тарифу ще до покупки, а після – на сторінці Керування бронюванням. Саме там зазначено, чи можливе повернення коштів, які послуги включено у вартість і які штрафи передбачено в разі змін.

Різні квитки навіть в межах однієї авіакомпанії можуть мати абсолютно різні умови. Наприклад, базовий економ-тариф не можна повернути, а квиток бізнескласу – дозволяє безкоштовне скасування.

У разі потреби скасувати квиток через Booking, ви маєте звернутися або через сам сайт, або безпосередньо до авіакомпанії.

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