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Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

Одесский ТЦК опроверг фейк о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы

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Руководство Одесского ТЦК опровергло документ о мобилизации лиц с двойным гражданством — Украины и Молдовы.

Очередной фейк

Этот “приказ” активно распространяется через анонимные телеграм-каналы. На самом деле таких распоряжений не было.

Документ — низкопробная подделка, содержащая фейковые данные и грамматические ошибки.

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Распространение подобной дезинформации имеет целью дестабилизировать общественное мнение, дискредитировать мобилизационные мероприятия и вызвать панику среди населения.

Это — один из инструментов гибридной войны, ведущейся против Украины.

Службы безопасности подчеркивают: доверять стоит только проверенным источникам — официальным сайтам Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины и страницам ТЦК в соцсетях.

Специалисты напоминают, что если возникают сомнения относительно полученной информации, всегда нужно обращаться к официальным источникам или представителям государственных органов.

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Источник: Одесский областной ТЦК и СП

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