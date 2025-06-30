Одесский ТЦК опроверг фейк о мобилизации украинцев с паспортами Молдовы
Руководство Одесского ТЦК опровергло документ о мобилизации лиц с двойным гражданством — Украины и Молдовы.
Очередной фейк
Этот “приказ” активно распространяется через анонимные телеграм-каналы. На самом деле таких распоряжений не было.
Документ — низкопробная подделка, содержащая фейковые данные и грамматические ошибки.
Распространение подобной дезинформации имеет целью дестабилизировать общественное мнение, дискредитировать мобилизационные мероприятия и вызвать панику среди населения.
Это — один из инструментов гибридной войны, ведущейся против Украины.
Службы безопасности подчеркивают: доверять стоит только проверенным источникам — официальным сайтам Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины и страницам ТЦК в соцсетях.
Специалисты напоминают, что если возникают сомнения относительно полученной информации, всегда нужно обращаться к официальным источникам или представителям государственных органов.
Источник: Одесский областной ТЦК и СП