Одеський ТЦК спростував фейк про мобілізацію українців із паспортами Молдови
Керівництво Одеського ТЦК спростувало документ щодо мобілізації осіб із подвійним громадянством — України та Молдови.
Черговий фейк
Цей “наказ” активно поширюють через анонімні телеграм-канали. Насправді таких розпоряджень не було.
Документ — низькопробна підробка, що містить фейкові дані та граматичні помилки.
Поширення подібної дезінформації має на меті дестабілізувати суспільну думку, дискредитувати мобілізаційні заходи та викликати паніку серед населення.
Це — один із інструментів гібридної війни, що ведеться проти України.
Служби безпеки наголошують: довіряти варто лише перевіреним джерелам — офіційним сайтам Міністерства оборони, Збройних Сил України та сторінкам ТЦК у соцмережах.
Фахівці нагадують, якщо виникають сумніви щодо отриманої інформації завжди потрібно звертатися до офіційних джерел або представників державних органів.
Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП