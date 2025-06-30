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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Одеський ТЦК спростував фейк про мобілізацію українців із паспортами Молдови

фейк мобилізація ТЦК ОДЕСИ

Керівництво Одеського ТЦК спростувало документ щодо мобілізації осіб із подвійним громадянством — України та Молдови.

Черговий фейк

Цей “наказ” активно поширюють через анонімні телеграм-канали. Насправді таких розпоряджень не було.

Документ — низькопробна підробка, що містить фейкові дані та граматичні помилки.

Зараз дивляться

Поширення подібної дезінформації має на меті дестабілізувати суспільну думку, дискредитувати мобілізаційні заходи та викликати паніку серед населення.

Це — один із інструментів гібридної війни, що ведеться проти України.

Служби безпеки наголошують: довіряти варто лише перевіреним джерелам — офіційним сайтам Міністерства оборони, Збройних Сил України та сторінкам ТЦК у соцмережах.

Фахівці нагадують, якщо виникають сумніви щодо отриманої інформації завжди потрібно звертатися до офіційних джерел або представників державних органів.

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Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП

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