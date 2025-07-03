Ручна поклажа в літаку: правила та норми
Плануючи подорож авіатранспортом, важливо знати, які правила провезення ручної поклажі в літаку діють у 2025 році.
Яку ручну поклажу можна брати в літак та які мають бути розміри у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Які діють правила провезення ручної поклажі в літаку
Ручна поклажа — особисті речі пасажира, які він має право брати з собою у салон літака.
Правила провезення ручної поклажі в літаку встановлюються кожною авіакомпанією окремо, але існують загальні стандарти, яких слід дотримуватись.
Зокрема:
- заборонено перевозити в ручній поклажі небезпечні предмети, рідини понад 100 мл, гострі предмети, вибухівку, зброю тощо;
- ручна поклажа повинна без проблем поміщатися у верхню багажну полицю або під сидіння перед пасажиром;
- рідини, гелі та аерозолі мають бути у ємностях не більше 100 мл та упаковані в прозорий, закритий пакет об’ємом до 1 літра;
- заборонені балончики під тиском (піну для гоління, дезодорант доведеться залишити у багажному чемодані).
В ручну поклажу можна брати:
- особисті речі (сумку, рюкзак, маленький чемодан);
- сухі косметичні засоби (туш, олівець для губ та очей, тіні, рум’яна, пудру);
- електроніку (ноутбук, планшет, телефон), зверніть увагу — може вимагатися окремий огляд;
- документи, медикаменти (згідно з нормами), цінні речі;
- харчі, що відповідають нормам авіакомпанії;
- дитяче харчування, складну коляску, люльку;
- милиці й інші засоби пересування для пасажирів із обмеженими можливостями;
- верхній одяг, книги (інші друковані видання), парасольку і тростину.
Зверніть увагу! Під час контролю ручна поклажа проходить перевірку через сканер. Всі заборонені предмети вилучаються.
Ручна поклажа в літак: дозволені розміри
Щоб уникнути проблем в аеропорту під час посадки, обирайте валізу для ручної поклажі, рюкзак для подорожей чи дорожню сумку, які відповідають стандартам авіакомпанії.
Загальні стандарти ручної поклажі IATA (International Air Transport Association) становлять:
- стандартний розмір — 55×40×25 см (висота × ширина × глибина), включаючи ручки та колеса валізи;
- рекомендована вага — від 7 до 10 кг.
Проте, кожна авіакомпанія встановлює свої норми, тому перед вильотом необхідно уточнювати конкретні вимоги.
В авіаційній галузі кожна країна світу може мати власні правила та ліміти, встановлені перевізниками.
Найпоширеніші стандарти розмірів ручної поклажі:
Європейські авіакомпанії:
- Lufthansa — 55×40×23 см, максимальна вага 8 кг;
- Air France — 55×35×25 см, вага 12 кг;
- Swiss Air — 55×40×20 см, вага 8 кг;
- KLM — 55×35×25 см, вага 12 кг;
- Iberia — 55×40×20 см, вага 8 кг.
Північноамериканські авіакомпанії:
- American Airlines — 56×36×23 см, максимальна вага 18 кг;
- Air Canada — 55×40×23 см, вага 10 кг;
- Delta Airlines — 56×36×23 см, вага 18 кг;
Близькосхідні та азійські авіакомпанії:
- Qatar Airways — 55×37×25 см, максимальна вага 7 кг;
- Emirates — 55×38 ×20 см, вага 7 кг;
- Japan Airlines — сумарні габарити мають бути 115 см, вага 10 кг;
- Singapore Airlines — 55×40×30 см, вага 7 кг;
- Turkish Airlines — 55×40×23 см, вага 8 кг.
Лоукости (бюджетні авіакомпанії) зазвичай пред’являють суворіші обмеження до габаритів ручної поклажі. У більшості випадків безкоштовно дозволяється взяти лише компактну сумку, а за додаткові речі потрібно сплатити окремо.
Певні вимоги щодо провезення ручної поклажі в літаку варто уточнювати в офіційних правилах перевізника.