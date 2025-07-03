Ручна поклажа в літаку: правила та норми

Плануючи подорож авіатранспортом, важливо знати, які правила провезення ручної поклажі в літаку діють у 2025 році.

Яку ручну поклажу можна брати в літак та які мають бути розміри у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які діють правила провезення ручної поклажі в літаку

Ручна поклажа — особисті речі пасажира, які він має право брати з собою у салон літака.

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Правила провезення ручної поклажі в літаку встановлюються кожною авіакомпанією окремо, але існують загальні стандарти, яких слід дотримуватись.

Зокрема:

заборонено перевозити в ручній поклажі небезпечні предмети, рідини понад 100 мл, гострі предмети, вибухівку, зброю тощо;

ручна поклажа повинна без проблем поміщатися у верхню багажну полицю або під сидіння перед пасажиром;

рідини, гелі та аерозолі мають бути у ємностях не більше 100 мл та упаковані в прозорий, закритий пакет об’ємом до 1 літра;

заборонені балончики під тиском (піну для гоління, дезодорант доведеться залишити у багажному чемодані).

В ручну поклажу можна брати:

особисті речі (сумку, рюкзак, маленький чемодан);

сухі косметичні засоби (туш, олівець для губ та очей, тіні, рум’яна, пудру);

електроніку (ноутбук, планшет, телефон), зверніть увагу — може вимагатися окремий огляд;

документи, медикаменти (згідно з нормами), цінні речі;

харчі, що відповідають нормам авіакомпанії;

дитяче харчування, складну коляску, люльку;

милиці й інші засоби пересування для пасажирів із обмеженими можливостями;

верхній одяг, книги (інші друковані видання), парасольку і тростину.

Зверніть увагу! Під час контролю ручна поклажа проходить перевірку через сканер. Всі заборонені предмети вилучаються.

Ручна поклажа в літак: дозволені розміри

Щоб уникнути проблем в аеропорту під час посадки, обирайте валізу для ручної поклажі, рюкзак для подорожей чи дорожню сумку, які відповідають стандартам авіакомпанії.

Загальні стандарти ручної поклажі IATA (International Air Transport Association) становлять:

стандартний розмір — 55×40×25 см (висота × ширина × глибина), включаючи ручки та колеса валізи;

рекомендована вага — від 7 до 10 кг.

Проте, кожна авіакомпанія встановлює свої норми, тому перед вильотом необхідно уточнювати конкретні вимоги.

В авіаційній галузі кожна країна світу може мати власні правила та ліміти, встановлені перевізниками.

Найпоширеніші стандарти розмірів ручної поклажі:

Європейські авіакомпанії:

Lufthansa — 55×40×23 см, максимальна вага 8 кг;

Air France — 55×35×25 см, вага 12 кг;

Swiss Air — 55×40×20 см, вага 8 кг;

KLM — 55×35×25 см, вага 12 кг;

Iberia — 55×40×20 см, вага 8 кг.

Північноамериканські авіакомпанії:

American Airlines — 56×36×23 см, максимальна вага 18 кг;

Air Canada — 55×40×23 см, вага 10 кг;

Delta Airlines — 56×36×23 см, вага 18 кг;

Близькосхідні та азійські авіакомпанії:

Qatar Airways — 55×37×25 см, максимальна вага 7 кг;

Emirates — 55×38 ×20 см, вага 7 кг;

Japan Airlines — сумарні габарити мають бути 115 см, вага 10 кг;

Singapore Airlines — 55×40×30 см, вага 7 кг;

Turkish Airlines — 55×40×23 см, вага 8 кг.

Лоукости (бюджетні авіакомпанії) зазвичай пред’являють суворіші обмеження до габаритів ручної поклажі. У більшості випадків безкоштовно дозволяється взяти лише компактну сумку, а за додаткові речі потрібно сплатити окремо.

Певні вимоги щодо провезення ручної поклажі в літаку варто уточнювати в офіційних правилах перевізника.

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