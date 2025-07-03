Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Юлія Гайдук, редакторка стрічки
6 хв.

Ручна поклажа в літаку: правила та норми

ручна поклажа в літаку
Фото: Pexels

Плануючи подорож авіатранспортом, важливо знати, які правила провезення ручної поклажі в літаку діють у 2025 році.

Яку ручну поклажу можна брати в літак та які мають бути розміри у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які діють правила провезення ручної поклажі в літаку

Ручна поклажа — особисті речі пасажира, які він має право брати з собою у салон літака.

Зараз дивляться

Правила провезення ручної поклажі в літаку встановлюються кожною авіакомпанією окремо, але існують загальні стандарти, яких слід дотримуватись.

Зокрема:

  • заборонено перевозити в ручній поклажі небезпечні предмети, рідини понад 100 мл, гострі предмети, вибухівку, зброю тощо;
  • ручна поклажа повинна без проблем поміщатися у верхню багажну полицю або під сидіння перед пасажиром;
  • рідини, гелі та аерозолі мають бути у ємностях не більше 100 мл та упаковані в прозорий, закритий пакет об’ємом до 1 літра;
  •  заборонені балончики під тиском (піну для гоління, дезодорант доведеться залишити у багажному чемодані).

В ручну поклажу можна брати:

  • особисті речі (сумку, рюкзак, маленький чемодан);
  • сухі косметичні засоби (туш, олівець для губ та очей, тіні, рум’яна, пудру);
  • електроніку (ноутбук, планшет, телефон), зверніть увагу — може вимагатися окремий огляд;
  • документи, медикаменти (згідно з нормами), цінні речі;
  • харчі, що відповідають нормам авіакомпанії;
  • дитяче харчування, складну коляску, люльку;
  • милиці й інші засоби пересування для пасажирів із обмеженими можливостями;
  • верхній одяг, книги (інші друковані видання), парасольку і тростину.

Зверніть увагу! Під час контролю ручна поклажа проходить перевірку через сканер. Всі заборонені предмети вилучаються.

Ручна поклажа в літак: дозволені розміри

Щоб уникнути проблем в аеропорту під час посадки, обирайте валізу для ручної поклажі, рюкзак для подорожей чи дорожню сумку, які відповідають стандартам авіакомпанії.

Загальні стандарти ручної поклажі IATA (International Air Transport Association) становлять:

  • стандартний розмір — 55×40×25 см (висота × ширина × глибина), включаючи ручки та колеса валізи;
  • рекомендована вага — від 7 до 10 кг.

Проте, кожна авіакомпанія встановлює свої норми, тому перед вильотом необхідно уточнювати конкретні вимоги.

В авіаційній галузі кожна країна світу може мати власні правила та ліміти, встановлені перевізниками.

Найпоширеніші стандарти розмірів ручної поклажі:

Європейські авіакомпанії:

  • Lufthansa — 55×40×23 см, максимальна вага 8 кг;
  • Air France — 55×35×25 см, вага 12 кг;
  • Swiss Air — 55×40×20 см, вага 8 кг;
  • KLM — 55×35×25 см, вага 12 кг;
  • Iberia — 55×40×20 см, вага 8 кг.

Північноамериканські авіакомпанії:

  • American Airlines — 56×36×23 см, максимальна вага 18 кг;
  • Air Canada — 55×40×23 см, вага 10 кг;
  • Delta Airlines — 56×36×23 см, вага 18 кг;

Близькосхідні та азійські авіакомпанії:

  • Qatar Airways — 55×37×25 см, максимальна вага 7 кг;
  • Emirates — 55×38 ×20 см, вага 7 кг;
  • Japan Airlines — сумарні габарити мають бути 115 см, вага 10 кг;
  • Singapore Airlines — 55×40×30 см, вага 7 кг;
  • Turkish Airlines — 55×40×23 см, вага 8 кг.

Лоукости (бюджетні авіакомпанії) зазвичай пред’являють суворіші обмеження до габаритів ручної поклажі. У більшості випадків безкоштовно дозволяється взяти лише компактну сумку, а за додаткові речі потрібно сплатити окремо.

Певні вимоги щодо провезення ручної поклажі в літаку варто уточнювати в офіційних правилах перевізника.

Читайте також
Правила перетину кордону у 2025 році: що змінилося
Відкриття кордонів і повернення українців

Пов'язані теми:

Літакиподорож
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь