Банківська таємниця в Україні: що це та які зміни передбачені

Банківська таємниця — це законодавчо визначений обов’язок банку не розголошувати інформацію, яка стосується рахунків, фінансових операцій або персональних даних клієнта.

В Україні ці норми закріплені у ст. 60 закону України Про банки і банківську діяльність.

Чи існує банківська таємниця в Україні та країнах ЄС — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що значить банківська таємниця: пояснення

Відомості про фінансовий стан та інші аспекти діяльності клієнта, які стали відомі банківській установі під час обслуговування або взаємодії з ним, а також інформація, отримана третіми особами під час надання банківських послуг чи виконання передбачених законом обов’язків, вважаються банківською таємницею.

До банківської таємниці також належать окремі дані про сам банк, перелік яких визначено ст. 60 закону України Про банки і банківську діяльність.

До банківської таємниці належать:

дані про банківські рахунки клієнтів (номер, залишок, операції, зокрема кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (НБУ));

особисті дані клієнтів (ПІБ, ідентифікаційний код, місце проживання);

умови банківських договорів (наприклад, кредитних чи депозитних), відомості про укладені клієнтом угоди;

внутрішні банківські оцінки фінансового стану клієнта;

дані про фінансові операції, які були виконані на користь клієнта або за його дорученням;

інформація, що характеризує фінансовий та економічний стан клієнтів банку;

деталі щодо системи безпеки банку, включно з охороною приміщень та осіб, що перебувають у них;

відомості про організаційно-правову форму клієнтів-юридичних осіб, їхній керівний склад і напрями господарської діяльності;

інформація про комерційну діяльність клієнтів, їхні бізнес-проєкти, розробки, продукцію та будь-яку іншу конфіденційну бізнес-інформацію;

банківська звітність, крім тієї, що підлягає публічному розголошенню відповідно до законодавства;

захисні коди та інші технічні засоби, які використовуються банком для захисту інформації;

дані про фізичних осіб, які планують укладення договору споживчого кредитування, отримані під час перевірки їхньої платоспроможності;

інформація, що стосується організації інкасації грошових коштів і транспортування валютних цінностей;

дані, зібрані НБУ в межах здійснення наглядової діяльності, зокрема з питань банківського, валютного контролю, платіжних систем та запобігання фінансовим злочинам;

інформація, передана НБУ в межах міжнародного співробітництва або отримана від іноземних наглядових органів за принципом взаємності;

рішення НБУ щодо впливу на банки, крім накладення штрафів, а також рішення про неплатоспроможність, відкликання ліцензії та ліквідацію банку.

Банківська таємниця 2025: зміни

Банківська таємниця та конфіденційність інформації — це фундаментальні принципи, на яких базуються відносини між клієнтами та банківськими установами.

У 2025 році це питання набуває особливої актуальності в умовах посилення цифровізації та вимог щодо прозорості фінансових операцій.

27 червня уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2026–2028 роки, в якій передбачено чіткі наміри щодо надання податковим органам розширеного доступу до банківських даних громадян і компаній.

У 2025 році в Україні діють оновлені правила доступу до банківської інформації. Вони покликані забезпечити баланс між захистом приватності та потребами правоохоронних, податкових та фінансових органів.

Згідно з постановою НБУ та змінами до Податкового кодексу, банки можуть розкривати інформацію на запити нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, консульських установ.

Зокрема, це стосується звернень:

суду;

правоохоронних органів;

Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

Державної податкової служби (ДПС);

Державної виконавчої служби (у межах провадження).

Банківська таємниця та порядок її розкриття

Порядок розкриття банківської таємниці визначений законодавством і передбачає:

Офіційний запит від уповноваженого органу. Наявність правової підстави (судова ухвала, кримінальне провадження, податковий аудит тощо). Формальну процедуру через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів ( СЕВДЕІР

Банк не має права самостійно передавати або продавати інформацію третім особам без відповідного дозволу або законної підстави.

Текст бюджетної декларації свідчить про те, що значні зміни у сфері доступу до банківської інформації відбуватиметься поступово з 2026 до 2028 року. Тобто йдеться не про миттєве скасування банківської таємниці, а про поетапне розширення повноважень податкових органів.

Це відбуватиметься шляхом ухвалення нових постанов НБУ, внесення змін до підзаконних нормативних документів, а також впровадження технічних механізмів обміну даними.

Чи є в Україні банківська таємниця у 2025 році

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що банківська таємниця в Україні існує, але діє в межах чітко визначених винятків. Вона не є абсолютною.

Інтереси держави, боротьба з фінансовими злочинами, відмиванням коштів і фінансуванням тероризму часто вимагають певного ступеня відкритості.

Тобто банківська таємниця в Україні у 2025 році залишається дієвим елементом фінансової системи. Вона гарантує клієнтам конфіденційність, але передбачає винятки у разі законних запитів.

Чи є банківська таємниця в Європі

У країнах Європейського Союзу банківська таємниця також регламентується на законодавчому рівні, але останні роки демонструють тенденцію до зменшення конфіденційності.

Наприклад, ЄС запровадив Директиву DAC6, яка зобов’язує фінансові установи повідомляти податкові органи про підозрілі транскордонні операції.

У Швейцарії діє автоматичний обмін фінансовою інформацією з податковими органами понад 100 країн.

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