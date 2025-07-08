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Прикордонники зупинили юнака, який 13 разів намагався втекти з країни

львівʼянин 13 разів пробував перетнути кордон

На пункті пропуску Тиса військовослужбовці Чопського загону затримали 19-річного жителя Львова, який утринадцяте намагався незаконно залишити територію України.

Юнак пішки наближався до українсько-угорського кордону, не маючи при собі жодних документів.

Прикордонники затримали порушника кордонів

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, порушника помітили прикордонники під час огляду вантажівок. Він потрапив у поле зору, коли намагався потайки перетнути кордон, перелізши загороджувальний паркан біля пункту пропуску.

Зараз дивляться

Під час перевірки з’ясувалося, що хлопець прибув потягом зі Львова до Чопа, а далі пішки намагався дістатися до Угорщини. За його словами, через складне матеріальне становище він прагне виїхати до країн ЄС у пошуках кращих умов життя. Оскільки законних підстав для виїзду під час дії воєнного стану він не має, вирішив діяти самовільно.

Це вже його 13-та спроба незаконного перетину кордону. Від листопада 2024 року він неодноразово намагався перейти межу України з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Порушника затримано в адміністративному порядку. Його буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 Кодексу України про адмінправопорушення – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону.

Станом на травень у ДПС підрахували, що із початку 2022 року український кордон незаконно перетнули майже 45 тис. осіб, ще майже 30 тис. було затримано під час спроби незаконного перетину кордону.

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Фото: Західне регіональне управління ДПС України

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