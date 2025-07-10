Дитячий аніматор за завданням ворога готував диверсії, щоб знеструмити Харків

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який готував серію диверсій на ключових електропідстанціях Харкова.

Агент ФСБ планував знеструмити Харків

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає в Росії.

– Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста, – йдеться в повідомленні.

Для скоєння злочину зрадник отримав інструкцію від російського спецслужбовця щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в домашніх умовах.

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Співробітники СБУ затримали агента, коли він виготовляв вибухівку у своїй квартирі.

Під час документування його злочинів СБУ встановила також, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята.

Це було тестовим завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання більш складних доручень.

– У разі успішного підриву першої електропідстанції агент повинен був здійснити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста, – повідомили в СБУ.

Під час обшуків у квартирі та автомобілі затриманого вилучено компоненти для СВУ, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон з доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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