На 3,1 млрд грн: Рада планирует увеличить финансирование на закупку лекарств для украинцев
Верховная Рада Украины планирует увеличить на 3,1 млрд грн финансирование централизованных медицинских закупок для пациентов с тяжелыми заболеваниями.
Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.
Увеличение финансирования закупок лекарств: детали законопроекта
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13308, который предусматривает изменения в Государственный бюджет на 2025 год.
Один из ключевых пунктов — увеличение финансирования централизованных медицинских закупок.
Инициатива предусматривает дополнительное выделение 3,1 млрд грн на закупку жизненно необходимых лекарств.
Речь идет о препаратах для лечения онкологических и орфанных (редких) заболеваний, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза и т. д.
Законопроект был зарегистрирован в конце мая по инициативе народных депутатов и профильного комитета, который призвал Министерство финансов предусмотреть дополнительное финансирование для здравоохранения.
— Сначала нашу инициативу поддержало правительство, сегодня соответствующий законопроект принят в первом чтении. Чтобы эти средства были выделены, нужно сделать еще один шаг – принять изменения в бюджет в целом, – сказал народный депутат.
В ближайшее время ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении.