На 3,1 млрд грн: Рада планирует увеличить финансирование на закупку лекарств для украинцев

Верховная Рада Украины планирует увеличить на 3,1 млрд грн финансирование централизованных медицинских закупок для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Увеличение финансирования закупок лекарств: детали законопроекта

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13308, который предусматривает изменения в Государственный бюджет на 2025 год.

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Один из ключевых пунктов — увеличение финансирования централизованных медицинских закупок.

Инициатива предусматривает дополнительное выделение 3,1 млрд грн на закупку жизненно необходимых лекарств.

Речь идет о препаратах для лечения онкологических и орфанных (редких) заболеваний, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза и т. д.

Законопроект был зарегистрирован в конце мая по инициативе народных депутатов и профильного комитета, который призвал Министерство финансов предусмотреть дополнительное финансирование для здравоохранения.

— Сначала нашу инициативу поддержало правительство, сегодня соответствующий законопроект принят в первом чтении. Чтобы эти средства были выделены, нужно сделать еще один шаг – принять изменения в бюджет в целом, – сказал народный депутат.

В ближайшее время ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении.

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