На 3,1 млрд грн: Рада планує збільшити фінансування на закупівлю ліків для українців
Верховна Рада України планує збільшити на 3,1 млрд грн фінансування на централізовані медичні закупівлі для пацієнтів із тяжкими захворюваннями.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.
Збільшення фінансування закупівлі ліків: деталі законопроєкту
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13308, який передбачає зміни до Державного бюджету на 2025 рік.
Один із ключових пунктів — збільшення фінансування централізованих медичних закупівель.
Ініціатива передбачає додаткове виділення 3,1 млрд грн на закупівлю життєво необхідних ліків.
Йдеться про препарати для лікування онкологічних та орфанних (рідкісних) хвороб, ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, туберкульозу тощо.
Законопроєкт був зареєстрований наприкінці травня з ініціативи народних депутатів та профільного Комітету, який закликав Міністерство фінансів передбачити додаткове фінансування для охорони здоров’я.
– Спочатку нашу ініціативу підтримав Уряд, сьогодні відповідний законопроєкт прийнятий у першому читанні. Щоб ці кошти були виділені, потрібно зробити ще один крок – ухвалити зміни до бюджету у цілому — каже народний депутат.
Найближчим часом очікується розгляд законопроєкту у другому читанні.