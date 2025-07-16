Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

На 3,1 млрд грн: Рада планує збільшити фінансування на закупівлю ліків для українців

аптека, ліки
Фото: Getty Images

Верховна Рада України планує збільшити на 3,1 млрд грн фінансування на централізовані медичні закупівлі для пацієнтів із тяжкими захворюваннями.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на  своїй сторінці у Facebook.

Збільшення фінансування закупівлі ліків: деталі законопроєкту

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13308, який передбачає зміни до Державного бюджету на 2025 рік.

Зараз дивляться

Один із ключових пунктів — збільшення фінансування централізованих медичних закупівель.

Ініціатива передбачає додаткове виділення 3,1 млрд грн на закупівлю життєво необхідних ліків.

Йдеться про препарати для лікування онкологічних та орфанних (рідкісних) хвороб, ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, туберкульозу тощо.

Законопроєкт був зареєстрований наприкінці травня з ініціативи народних депутатів та профільного Комітету, який закликав Міністерство фінансів передбачити додаткове фінансування для охорони здоров’я.

– Спочатку нашу ініціативу підтримав Уряд, сьогодні відповідний законопроєкт прийнятий у першому читанні. Щоб ці кошти були виділені, потрібно зробити ще один крок – ухвалити зміни до бюджету у цілому — каже народний депутат.

Найближчим часом очікується розгляд законопроєкту у другому читанні.

Читайте також
Рада відправила у відставку весь Кабмін: коли оберуть нових міністрів
кабмін

Пов'язані теми:

Верховна РадалікуванняМедицина в УкраїніМихайло Радуцькийхвороби
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь