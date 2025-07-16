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Марина Мелехова, редактор стрічки
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За $9 тис. допомагав майбутнім лікарям складати іспит КРОК: у Києві викрили іноземця

долари
Фото: Unsplash

26-річний громадянин Індії отримав підозру за те, що допомагав майбутнім лікарям успішно складати єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК.

Схема з підробкою на іспиті КРОК: що відомо

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 26-річному громадянину Індії, який за $9 тис надавав допомогу студентам-медикам у складанні єдиного державного кваліфікаційного ліцензійного іспиту КРОК.

Майбутні медики відповідали лише на частину запитань, а решту правильних відповідей дописували посадовці центру тестування.

Вартість послуги становила $9 тис., а для пошуку клієнтів до справи залучили громадянина Індії, який пропонував її студентам-іноземцям.

Зараз дивляться

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання шляхом позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Слідство триває, встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.

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Джерело: Київська міська прокуратура

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