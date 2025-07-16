Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.
За $9 тис. допомагав майбутнім лікарям складати іспит КРОК: у Києві викрили іноземця
26-річний громадянин Індії отримав підозру за те, що допомагав майбутнім лікарям успішно складати єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК.
Схема з підробкою на іспиті КРОК: що відомо
Київська міська прокуратура повідомила про підозру 26-річному громадянину Індії, який за $9 тис надавав допомогу студентам-медикам у складанні єдиного державного кваліфікаційного ліцензійного іспиту КРОК.
Майбутні медики відповідали лише на частину запитань, а решту правильних відповідей дописували посадовці центру тестування.
Вартість послуги становила $9 тис., а для пошуку клієнтів до справи залучили громадянина Індії, який пропонував її студентам-іноземцям.
Зараз дивляться
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання шляхом позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Слідство триває, встановлюються службові особи центру тестування, причетні до організації незаконної схеми.
Читайте такожВидавали підробки за імпортні препарати: в Україні викрили найбільше виробництво анаболіків
Джерело: Київська міська прокуратура
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.