Зеленский назвал первые страны для запуска множественного гражданства

Президент Владимир Зеленский назвал первые страны, с которыми Украина может начать процедуры по введению множественного гражданства.

Об этом он сказал в обращении к участникам ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Зеленский о множественном гражданстве

По словам Зеленского, в Украине недавно был принят закон о множественном гражданстве, а скоро начнется процесс его выполнения.

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По мнению президента, это будет иметь очень серьезный исторический результат.

Глава государства рассказал, что Украина постепенно будет определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры.

— Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии, — сказал он.

Вскоре состоятся консультации с премьер-министром Украины, министром иностранных дел и спикером Верховной Рады, после которых будет готов список стран, объяснил Зеленский.

По его мнению, потом нужно подумать о Канаде и других странах, в которых находится много наших граждан и где Украине оказывают сильную поддержку.

Владимир Зеленский отметил, что все должно быть обеспечено для наших людей в этих странах в сфере образования, социальных вещей и экономики.

Президент убежден, что есть только один смысл — нужно сохранять связь всех наших людей с Украиной.

Закон о множественном гражданстве был подписан главой государства Владимиром Зеленским 15 июля 2025 года.

Источник : Офис президента

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