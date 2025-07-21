Зеленський назвав перші країни для запуску множинного громадянства
Президент Володимир Зеленський назвав перші країни, з якими Україна може розпочати процедури щодо запровадження множинного громадянства.
Про це він сказав у зверненні до учасників щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
Зеленський про множинне громадянство
За словами Зеленського, в Україні нещодавно був ухвалений закон про множинне громадянство, а скоро розпочнеться процес його виконання.
На думку президента, це матиме дуже серйозний історичний результат.
Глава держави розповів, що Україна поступово визначатиме коло країн, з якими відкриватимуться відповідні процедури.
– Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії, – сказав він.
Згодом відбудуться консультації з прем’єр-міністром України, міністром закордонних справ і спікером Верховної Ради, після яких буде готовий список країн, пояснив Зеленський.
На його думку, потім потрібно подумати про Канаду та інші країни, в яких перебуває багато наших громадян і де Україні надають сильну підтримку.
Володимир Зеленський наголосив, що все має бути забезпечено для наших людей у цих країнах у сфері освіти, соціальних речей та економіки.
Президент переконаний, що є лише один сенс – потрібно зберігати зв’язок всіх наших людей з Україною.
Закон про множинне громадянство був підписаний главою держави Володимиром Зеленським 15 липня 2025 року.