Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить: отвечает адвокат

Полномасштабная война России против Украины продолжается, в связи с чем объявлена мобилизация в Украине. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины некоторых профессий считаются военнообязанными. Но некоторым категориям граждан предоставляется отсрочка от мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить – читайте в материале.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в военное время

Адвокат Наталья Сабатюк утверждает, что категории лиц, имеющих право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Отсрочку от мобилизации могут получить:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. В случае если второй из родителей такого ребенка (детей):

умер или лишен родительских прав; признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим; объявлен умершим; отбывает наказание в местах лишения свободы.

А также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или записи об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного), если нет членов семьи первой степени родства, которые могли бы это делать;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

руководители министерств, их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов;

государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

соискатели профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины Об образовании

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины; погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов и выполняли задачи антитеррористической операции.

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года).

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные из числа граждан, проходивших военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Можно ли получить отсрочку, имея жену с инвалидностью

Начиная с 18 мая 2024 года, сам по себе факт того, что у военнослужащего есть жена с инвалидностью, больше не является автоматическим основанием для увольнения со службы. Отныне необходимо выполнение дополнительных условий, которые зависят от установленной группы инвалидности жены.

Если у жены инвалидность I или II группы, то увольнение возможно в случае необходимости постоянного ухода за женой с соответствующей группой инвалидности.

При этом должны быть выполнены следующие условия:

У жены официально установлена I или II группа инвалидности.

Она нуждается в постоянном уходе.

Есть обоснованная необходимость, чтобы уход осуществлял именно военнослужащий. При этом отсутствие других потенциальных сиделок не является обязательным условием.

Если у жены инвалидность III группы, то увольнение возможно только при наличии определенных дополнительных обстоятельств, касающихся причин инвалидности или текущего состояния здоровья.

В этом случае необходимо соблюдение следующих условий:

Жена имеет официально установленную инвалидность III группы. Подтверждение необходимости именно в постоянном уходе не требуется (хотя на практике могут возникать дополнительные требования).

Второе условие предусматривает наличие одного из двух возможных критериев. Причиной инвалидности является: онкологическое заболевание, отсутствие конечностей, кистей рук, стоп, одного из парных органов. Или наличие одного из следующих заболеваний/состояний на момент подачи заявления: онкологическое заболевание, психическое расстройство, церебральный паралич или другой паралитический синдром.

Каждый случай рассматривается индивидуально. На практике могут возникать трудности с подтверждением условий, в частности в части потребности в уходе, поэтому стоит подготовить все возможные медицинские документы заранее.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации 2025

По словам адвоката, теперь, чтобы получить отсрочку от мобилизации лицам, имеющим жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, нужно доказать, что отсутствуют другие трудоспособные лица, которые по закону обязаны их содержать.

Кто именно имеет право на содержание в соответствии с законом

Обязанность совершеннолетних детей – заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Это закреплено в статье 51 Конституции. Кроме того, согласно ч. 1 статьи 202 Семейного кодекса Украины, совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи.

Итак, чтобы родители претендовали на содержание, нужно:

доказать родственную связь;

быть нетрудоспособными;

нуждаться в материальной помощи.

Обязательство совершеннолетних детей по содержанию родителей не возникает при отсутствии хотя бы одного из указанных условий. Родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных дочь, сына, нуждающихся в материальной помощи, если они имеют возможность оказывать такую материальную помощь (статья 198 Семейного кодекса Украины).

Также родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи, независимо от того состоят ли они в браке или нет.

По словам эксперта, если вас призовут на военную службу на этом основании, то в соответствии со ст. (мужчины) с инвалидностью I, II группы, без факта содержания.

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