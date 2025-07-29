Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати: відповідає адвокат

Повномасштабна війна Росії проти України триває, у зв’язку з чим оголошена мобілізація в Україні. Всі чоловіки у віці від 18 до 60 років і жінки деяких професій вважаються військовозобов’язаними. Але деяким категоріям громадян надається відстрочка від мобілізації.

Хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати – читайте в матеріалі.

Хто має право на відстрочку від мобілізації у воєнний час

Адвокат Наталія Сабатюк стверджує, що категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Відстрочку від мобілізації можуть отримати:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України;

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін від 6 до 12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Але крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років. У разі якщо другий з батьків такої дитини (дітей):

помер або позбавлений батьківських прав; визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім; оголошений померлим; відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

А також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного), якщо немає членів сім’ї першого ступеня споріднення, які могли б це робити;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби МВС;

керівники міністерств, їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова й інші члени Рахункової палати;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;

державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України Про освіту

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Чи можна отримати відстрочку, маючи дружину з інвалідністю

Починаючи з 18 травня 2024 року, сам по собі факт того, що у військовослужбовця є дружина з інвалідністю, більше не є автоматичною підставою для звільнення зі служби. Відтепер необхідно виконання додаткових умов, які залежать від встановленої групи інвалідності дружини. Якщо у дружини інвалідність І або ІІ групи, то звільнення можливе у разі необхідності постійного догляду за дружиною з відповідною групою інвалідності. Водночас мають бути виконані такі умови: У дружини офіційно встановлена І або ІІ група інвалідності.

Вона потребує постійного догляду.

Є обґрунтована необхідність, щоб догляд здійснював саме військовослужбовець. При цьому відсутність інших потенційних доглядальників не є обов’язковою умовою. Якщо у дружини інвалідність ІІІ групи, то звільнення можливе лише за наявності певних додаткових обставин, які стосуються причин інвалідності або поточного стану здоров’я. У цьому випадку необхідно дотримання таких умов: Дружина має офіційно встановлену інвалідність ІІІ групи . Підтвердження потреби саме в постійному догляді не вимагається (хоча на практиці можуть виникати додаткові вимоги).

. Підтвердження потреби саме в постійному догляді не вимагається (хоча на практиці можуть виникати додаткові вимоги). Друга умова передбачає наявність одного з двох можливих критеріїв. Причиною інвалідності є: онкологічне захворювання, відсутність кінцівок, кистей рук, стоп, одного з парних органів. Або наявне одне з таких захворювань/станів на момент подання: онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інший паралітичний синдром. Кожен випадок розглядається індивідуально. На практиці можуть виникати труднощі з підтвердженням умов, зокрема у частині потреби в догляді, тому варто підготувати всі можливі медичні документи заздалегідь. Хто має право на відстрочку від мобілізації 2025

За словами адвоката, тепер, щоб отримати відстрочку від мобілізації особам, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи, потрібно довести, що відсутні інші працездатні особи, які, згідно із законом, зобов’язані їх утримувати.

Хто саме має право на утримання відповідно до закону

Обов’язок повнолітніх дітей – піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це закріплено в статті 51 Конституції України. Крім того, згідно з ч. 1 статті 202 Сімейного кодексу України, повнолітні донька, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними й потребують матеріальної допомоги.

Отже, щоб батьки претендували на утримання, потрібно:

довести родинний зв’язок;

бути непрацездатними;

потребувати матеріальної допомоги.

Зобов’язання повнолітніх дітей з утримання батьків не виникає за відсутності хоча б однієї з указаних умов. Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони мають можливість надавати таку матеріальну допомогу (стаття 198 Сімейного кодексу України).

Також батьки зобов’язані утримувати своїх непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, незалежно від того чи перебувають вони в шлюбі, чи ні.

За словами експерта, якщо вас призвуть на військову службу на цій підставі, то відповідно до ст 26 ЗУ Про військовий обов’язок та військову службу, ви зможете звільнитися з військової служби, оскільки маєте право на звільнення за наявності дружини, батьків своїх та батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І, II групи, без факту утримання.

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