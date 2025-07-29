Зеленский подписал закон о признании депортированными украинцев, выселенных из Польши

Президент Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польши.

Об этом говорится в карточке законопроекта №2038 на сайте Верховной Рады.

Украинцы, выселенные из Польши в 1944-1951 годах, признаны депортированными

Решение о принудительном выселении украинцев с территории Польской Народной Республики было принято органами бывших СССР и ПНР.

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Закон официально признает депортацией принудительное переселение более 700 тыс. украинцев из Лемковщины, Западной Бойковщины, Холмщины, Подляшья и других регионов в 1944-1951 годах.

В тексте закона указано, что Украина признает депортации, в частности в Польше в 1944–1951 годах, незаконными и преступными, а восстановление прав депортированных лиц определяет одним из приоритетных направлений политического, социально-экономического, культурного и духовного развития общества.

Документ предусматривает предоставление компенсаций и социальных гарантий депортированным лицам и их потомкам.

Правительство в течение шести месяцев должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что этот закон — это достойный шаг, который возвращает историческую справедливость в отношении этого ужасного преступления.

Он подчеркнул, что это также касается правопреемницы СССР — РФ, которая сегодня ежедневно убивает и похищает наших граждан.

– Этот закон четко определяет терминологию, обстоятельства событий и правовые последствия этого преступления, — подчеркнул министр.

В среду, 16 июля, Верховная Рада приняла закон о признании депортированными украинцев, которых принудительно выселили из Польши в 1944-1951 годах. За документ проголосовали 284 нардепа.

Фото: Украинский институт национальной памяти

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