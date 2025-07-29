Зеленський підписав закон про визнання депортованими українців, виселених із Польщі

Президент Володимир Зеленський підписав закон про визнання депортованими громадян, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польщі.

Про це йдеться у картці законопроєкту №2038 на сайті Верховної Ради.

Українців, виселених із Польщі у 1944-1951 роках, визнано депортованими

Рішення про примусове виселення українців із території Польської Народної Республіки було ухвалене органами колишніх СРСР та ПНР.

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Закон офіційно визнає депортацією примусове переселення понад 700 тис. українців із Лемківщини, Західної Бойківщини, Холмщини, Підляшшя та інших регіонів у 1944–1951 роках.

У тексті закону зазначено, що Україна визнає депортації, зокрема в Польщі у 1944–1951 роках, незаконними та злочинними, а відновлення прав з-поміж депортованих осіб визначає одним із пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства.

Документ передбачає надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їхнім нащадкам.

Уряд упродовж шести місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що цей закон – це гідний крок, який повертає історичну справедливість щодо цього жахливого злочину.

Він наголосив, що це також стосується правонаступниці СРСР — РФ, яка сьогодні щоденно вбиває та викрадає наших громадян.

– Цей закон чітко визначає термінологію, обставини подій та правові наслідки цього злочину, – наголосив міністр.

У середу, 16 липня, Верховна Рада ухвалила закон про визнання депортованими українців, яких примусово виселили з Польщі у 1944-1951 роках. За документ проголосували 284 нардепи.

Фото: Український інститут національної пам’яті

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