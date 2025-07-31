Сам вышел на контакт с ФСБ: в Нацгвардии разоблачили крота

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ, который передавал врагу секретную информацию об оборонном предприятии в Днепропетровской области.

Сам вышел на контакт с ФСБ: что известно

Предателем оказался мобилизованный военнослужащий одной из бригад Нацгвардии, дислоцированной в Запорожье.

По данным СБУ, крот передавал российским спецслужбам данные о предприятии, которое производит боеприпасы и взрывчатые вещества, а также информацию о воинской части Нацгвардии, охраняющей этот объект.

Сейчас смотрят

Установлено, что до мобилизации злоумышленник работал на этом предприятии, поэтому имел доступ к внутренней информации.

Он самостоятельно вышел на контакт с ФСБ, предлагая секретные сведения в обмен на денежное вознаграждение.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, шпионская деятельность была задокументирована, после чего фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводит СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.