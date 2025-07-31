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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Сам вийшов на контакт з ФСБ: у Нацгвардії викрили крота

СБУ_кріт
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який передавав ворогу секретну інформацію про оборонне підприємство у Дніпропетровській області.

Сам вийшов на контакт з ФСБ: що відомо

Зрадником виявився мобілізований військовослужбовець однієї з бригад Нацгвардії, дислокованої в Запоріжжі.

За даними СБУ, кріт передавав російським спецслужбам дані про підприємство, яке виробляє боєприпаси та вибухові речовини, а також інформацію про військову частину Нацгвардії, що охороняє цей об’єкт.

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Встановлено, що до мобілізації зловмисник працював на цьому підприємстві, тож мав доступ до внутрішньої інформації.

Він самостійно вийшов на контакт із ФСБ, пропонуючи секретні відомості в обмін на грошову винагороду.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, шпигунська діяльність була задокументована, після чого фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводить СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Джерело: СБУ

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