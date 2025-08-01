Проект Повернення: в Украине появится еще один Центр ментального здоровья для военных

В Украине будет создан еще один Центр ментального здоровья для военных, ветеранов и их семей.

Соответствующий меморандум о партнерстве 30 июля подписали представители МВД Украины, Национальной гвардии, одного из медицинских центров НГУ и проекта ПОВЕРНЕННЯ, который основали Виктор и Елена Пинчуки для поддержки Сил безопасности и обороны.

Создание Центра ментального здоровья для военных: что известно

Целью меморандума является взаимодействие сторон для создания Центра ментального здоровья для защитников и защитниц Украины, а также их семей на базе медицинского учреждения Национальной гвардии Украины.

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Меморандум о партнерстве и сотрудничестве подписали государственный секретарь МВД Инна Ящук, командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко и руководитель проектов ПОВЕРНЕННЯ и RECOVERY, член правления Фонда Виктора Пинчука Светлана Гриценко.

Как отметила Светлана Гриценко, их организация заинтересована в сотрудничестве с МВД и структурными подразделениями ведомства для того, чтобы защитники и защитницы Украины, а также их семьи получали качественную психологическую помощь.

– Сотрудничество с Национальной гвардией Украины является проявлением того, как могут объединяться усилия частного сектора и государства ради поддержки тех, кто получил психологическую травму в результате российской агрессии в Украине. Это уже не первое наше партнерство с Министерством внутренних дел – весной был подписан меморандум о создании центра ПОВЕРНЕННЯ на базе ключевого медицинского учреждения МВД в Киеве. Теперь это сотрудничество расширяется. Будущий центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ станет частью всеукраинской сети, которую Виктор и Елена Пинчуки создают для поддержки военных, ветеранов и их семей в каждом регионе. Особенно важно, что центр будет работать с героями и героинями, вернувшимися из плена. Ментально восстанавливать тех, кто защищал и защищает страну, — это наш долг и дело чести, — отметила Светлана Гриценко.

Во время церемонии подписания меморандума госсекретарь МВД Инна Ящук отметила важность лечения, реабилитации и социального сопровождения военных. Руководство МВД прилагает максимум усилий для развития ведомственной военной медицины и укрепления инфраструктуры медицинских и реабилитационных центров для защитников и защитниц.

Продолжается постоянное взаимодействие с другими государственными институтами, благотворительными фондами, правительствами других стран и международными организациями. Одним из успешных кейсов социального партнерства является сотрудничество с проектом ПОВЕРНЕННЯ.

В частности, на базе учреждения здравоохранения МВД уже успешно действует реабилитационный центр RECOVERY и создается Центр ментального здоровья для военных, ветеранов и членов их семей ПОВЕРНЕННЯ. Также реализуются программы повышения квалификации и обмен профессиональным опытом между врачами и специалистами по ментальному здоровью.

— Совместная работа над созданием центра ментального здоровья на базе одного из учреждений здравоохранения НГУ и совместное формирование команды специалистов поможет быстрее и качественнее исцелять невидимые раны защитников и защитниц, — отметила Инна Ящук.

Она подчеркнула, что врачи системы МВД на постоянной основе повышают свою квалификацию и проходят стажировку за рубежом. Ведомство также работает над модернизацией инфраструктуры и медицинских услуг.

— Мы развиваем различные направления терапии в лечении и реабилитации. Сейчас по инициативе министра внутренних дел Игоря Клименко происходит создание первого ведомственного центра протезирования, — добавила Ящук.

Командующий НГУ Александр Пивненко, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы развития сферы лечения и реабилитации являются приоритетными, поэтому реализация мероприятий в рамках меморандума позволит делать это быстрее.

— НГУ при поддержке МВД и партнеров модернизирует инфраструктуру медицинских и реабилитационных центров. Мы открываем новые отделения, оснащаем их современным медицинским оборудованием, обучаем медперсонал. Важнейшей составляющей этого процесса является создание сети центров для психологического восстановления военных. Этот вопрос очень актуален как во время войны, так и будет важен по ее завершении. Новый центр ментального здоровья, который будет действовать в сотрудничестве с проектом ПОВЕРНЕННЯ, сфокусируется на психологическом восстановлении освобожденных из плена бойцов, — сообщил командующий НГУ.

В свою очередь начальник военно-медицинского управления Нацгвардии Всеволод Стеблюк рассказал, что в настоящее время функционирует современный медицинский центр для гвардейцев.

Бойцы получают там качественное лечение и услуги по физической реабилитации, а социальное партнерство с проектом ПОВЕРНЕННЯ поможет в стационарных условиях предоставлять качественные услуги по психологическому восстановлению.

Проект ПОВЕРНЕННЯ: чем занимается

ПОВЕРНЕННЯ — это общенациональный проект, основанный супругами, украинскими филантропами Виктором и Еленой Пинчуками. Проект включает создание всеукраинской сети центров ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ, где военные, ветераны и члены их семей могут получить бесплатную профессиональную помощь.

Планируется создание 20-25 центров ментального здоровья в каждом регионе Украины, в которых ежегодно более 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей смогут получать бесплатную помощь.

В то же время значительное внимание уделяется внедрению образовательных программ мирового уровня для специалистов в области ментального здоровья, в частности психиатров, психологов и психотерапевтов, чтобы обеспечить эффективное и доказательное лечение и психологическую поддержку.

В 2025 году в рамках проекта запланировано более 90 образовательных мероприятий — от лекций до практических тренингов и стажировок — для повышения знаний и навыков в работе с военными, ветеранами и их семьями.

Фото: Проект ПОВЕРНЕННЯ

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