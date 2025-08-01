Проєкт Повернення: в Україні з’явиться ще один Центр ментального здоров’я для військових

В Україні буде створено ще один Центр ментального здоров’я для військових, ветеранів та їхніх родин.

Відповідний меморандум про партнерство 30 липня підписали представники МВС України, Національної гвардії, одного з медичних центрів НГУ та проєкту Повернення, який заснували Віктор та Олена Пінчуки для підтримки Сил безпеки і оборони.

Створення Центру ментального здоров’я для військових: що відомо

Метою меморандуму є взаємодія сторін для створення Центру ментального здоров’я для захисників і захисниць України, а також їхніх сімей на базі медичного закладу Національної гвардії України.

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Меморандум про партнерство та співпрацю підписали державний секретар МВС Інна Ящук, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та керівник проєктів Повернення і Recovery, член правління Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко.

Як зазначила Світлана Гриценко, їхня організація зацікавлена у співпраці з МВС та структурними підрозділами відомства для того, щоб захисники та захисниці України, а також їхні сім’ї отримували якісну психологічну допомогу.

– Співпраця з Національною гвардією України є проявом того, як можуть об’єднуватися зусилля приватного сектора і держави заради підтримки тих, хто отримав психологічну травму в результаті російської агресії в Україні. Це вже не перше наше партнерство з Міністерством внутрішніх справ – навесні було підписано меморандум про створення центру Повернення на базі ключової медичної установи МВС у Києві. Тепер ця співпраця розширюється. Майбутній центр ментального здоров’я Повернення стане частиною всеукраїнської мережі, яку Віктор і Олена Пінчуки створюють для підтримки військових, ветеранів та їхніх сімей у кожному регіоні. Особливо важливо, що центр працюватиме з героями та героїнями, які повернулися з полону. Ментально відновлювати тих, хто захищав і захищає країну, – це наш обов’язок і справа честі, – зазначила Світлана Гриценко.

Під час церемонії підписання меморандуму держсекретар МВС Інна Ящук наголосила на важливості лікування, реабілітації та соціального супроводу військових. Керівництво МВС докладає максимум зусиль для розвитку відомчої військової медицини та зміцнення інфраструктури медичних і реабілітаційних центрів для захисників і захисниць.

Триває постійна взаємодія з іншими державними інститутами, благодійними фондами, урядами інших країн та міжнародними організаціями. Одним із успішних кейсів соціального партнерства є співпраця з проєктом Повернення.

Зокрема, на базі закладу охорони здоров’я МВС вже успішно діє реабілітаційний центр Recovery і створюється Центр ментального здоров’я для військових, ветеранів та членів їх сімей Повернення. Також реалізуються програми підвищення кваліфікації та обмін професійним досвідом між лікарями та фахівцями з ментального здоров’я.

– Спільна робота над створенням центру ментального здоров’я на базі однієї з установ охорони здоров’я НГУ та спільне формування команди фахівців допоможе швидше і якісніше зцілювати невидимі рани захисників і захисниць, – зазначила Інна Ящук.

Вона наголосила, що лікарі системи МВС на постійній основі підвищують свою кваліфікацію і проходять стажування за кордоном. Відомство також працює над модернізацією інфраструктури та медичних послуг.

– Ми розвиваємо різні напрями терапії в лікуванні та реабілітації. Зараз з ініціативи міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка відбувається створення першого відомчого центру протезування, – додала Ящук.

Командувач НГУ Олександр Півненко, своєю чергою, наголосив, що питання розвитку сфери лікування та реабілітації є пріоритетними, тому реалізація заходів в рамках меморандуму дозволить робити це швидше.

– НГУ за підтримки МВС і партнерів модернізує інфраструктуру медичних і реабілітаційних центрів. Ми відкриваємо нові відділення, оснащуємо їх сучасним медичним обладнанням, навчаємо медперсонал. Найважливішою складовою цього процесу є створення мережі центрів для психологічного відновлення військових. Це питання дуже актуальне як під час війни, так і буде важливим після її завершення. Новий центр ментального здоров’я, який буде діяти у співпраці з проєктом Повернення, сфокусується на психологічному відновленні звільнених з полону бійців, – повідомив командувач НГУ.

У свою чергу начальник військово-медичного управління Нацгвардії Всеволод Стеблюк розповів, що наразі функціонує сучасний медичний центр для гвардійців.

Бійці отримують там якісне лікування та послуги з фізичної реабілітації, а соціальне партнерство з проєктом Повернення допоможе в стаціонарних умовах надавати якісні послуги з психологічного відновлення.

Проєкт Повернення: чим займається

Повернення – це загальнонаціональний проєкт, заснований подружжям українських філантропів Віктором та Оленою Пінчуками. Передбачає створення всеукраїнської мережі центрів ментального здоров’я Повернення, де військові, ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати безкоштовну професійну допомогу.

Планується створення 20-25 центрів ментального здоров’я в кожному регіоні України, в яких щорічно понад 100 тис. військових, ветеранів та членів їхніх сімей зможуть отримувати безкоштовну допомогу.

Водночас значна увага приділяється впровадженню освітніх програм світового рівня для фахівців у галузі ментального здоров’я, зокрема психіатрів, психологів і психотерапевтів, щоб забезпечити ефективне і доказове лікування та психологічну підтримку.

У 2025 році в рамках проєкту заплановано понад 90 освітніх заходів – від лекцій до практичних тренінгів і стажувань – для підвищення знань і навичок у роботі з військовими, ветеранами та їхніми сім’ями.

Фото: Проєкт ПОВЕРНЕННЯ

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