Что такое СОЧ в военное время и какая ответственность за это предусмотрена

В Украине усилили ответственность для военнослужащих за некоторые правонарушения. Это касается и самовольного оставления воинской части или места службы. Что такое СОЧ в военное время, когда наступает и как именно наказывается — читайте в материале на Фактах ICTV.

СОЧ: что это простыми словами

СОЧ — это самовольное оставление воинской части. Дезертирство и СОЧ — одинаковые понятия.

Специалисты Бесплатной правовой помощи рассказали Фактам ICTV, что самовольное оставление воинской части или места службы квалифицируется по статье 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если оно совершается:

военнослужащим срочной службы сроком до трех суток;

военнослужащим (мобилизованным, контрактником, а также военнообязанным и резервистом) во время прохождения сборов;

военнослужащим, который вовремя не явился без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, не вернулся из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до десяти суток.

Когда наступает СОЧ в военное время

СОЧ наступает при наличии одного из оснований:

при самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужащим срочной службы продолжительностью до трех суток;

при неявке военнослужащего срочной службы вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, перевода или назначения, неявки из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до трех суток;

при самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужащим, а также военнообязанным и резервистом во время прохождения сборов продолжительностью до десяти суток;

при неявке военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин в случае назначения или перевода продолжительностью до десяти суток;

при неявке военнослужащего из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до десяти суток.

СОЧ: как наказывается

В соответствии с требованиями статьи 407 Уголовного кодекса Украины, преступлением считается:

самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим;

неявка военнослужащего вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, назначения или перевода, неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью более трех суток, а также самовольное оставление воинской части, совершенное в условиях особого периода, военного положения или боевой обстановки.

Юристы БПП отметили, что за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащему грозит арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток, а если такое произошло с военнослужащим, на которого в течение года уже накладывалось такое взыскание — арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до пятнадцати суток.

Если данное правонарушение совершает военнослужащий или военнообязанный и резервист во время прохождения сборов, наказание может быть в виде наложения штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 — 17 000 грн) или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

В случае самовольного оставления воинской части или места службы в условиях особого периода, кроме военного положения, штраф может достигать от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. — 34 тыс. грн), а арест с содержанием на гауптвахте — от десяти до пятнадцати суток.

За самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы более трех суток, но не более месяца виновному грозит наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишения свободы на срок до трех лет.

Если военнослужащий отсутствует по месту службы более десяти суток, но не более месяца, или хоть и менее десяти суток, но более трех суток повторно в течение года, наказание назначается в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. — 68 тыс. грн), или служебного ограничения на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

Если любой военнослужащий отсутствует по месту службы более одного месяца, то он может быть наказан лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

За самовольное оставление любым военнослужащим воинской части или места службы в условиях особого периода предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Добровольное возвращение военных из СОЧ – что говорит новый закон

Напомним, что президент подписал закон, который дал возможность военным, впервые ушедшим в СЗЧ, вернуться в части до 30 августа 2025 года.

Военнослужащие, которые вернутся на службу до этого срока после СЗЧ, могут сделать это с возобновлением контракта и всеми соответствующими выплатами. Уголовное производство в отношении таких лиц будет закрыто.

В течение восьми месяцев 2025 года в Вооруженные силы Украины вернулись более 29 тысяч военнослужащих, которые ранее самовольно покинули свои части.

Как сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, этого удалось достичь благодаря упрощенному механизму возвращения.

Если военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, добровольно не вернутся на службу до 30 августа 2025 года, то потом сделать это будет гораздо сложнее. Их будут разыскивать и устанавливать местонахождение.

В таком случае военнослужащие, ушедшие в СЗЧ, будут возвращаться на службу, но через уголовное производство и решение суда.

