Що таке СЗЧ у воєнний час і яка відповідальність за це передбачена

В Україні посилили відповідальність для військовослужбовців за деякі правопорушення. Це стосується і самовільного залишення військової частини або місця служби. Що таке СЗЧ у воєнний час, коли настає та як саме карається – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

СЗЧ: що це простими словами

СЗЧ – це самовільне залишення військової частини. Дезертирство і СЗЧ – однакові поняття.

Фахівці Безоплатної правової допомоги розказали Фактам ICTV, що самовільне залишення військової частини або місця служби кваліфікується за статтею 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо воно вчиняється:

Зараз дивляться

військовослужбовцем терміном до трьох діб;

військовослужбовцем (мобілізованим, контрактником, а також військовозобов’язаним та резервістом) під час проходження зборів;

військовослужбовцем, який вчасно не з’явився без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, не повернувся з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до десяти діб.

Коли настає СЗЧ у воєнний час

СЗЧ настає за наявності однієї з підстав:

за самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби тривалістю до трьох діб;

за нез’явлення військовослужбовця строкової служби вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, переведення або призначення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до трьох діб;

за самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також військовозобов’язаним та резервістом під час проходження зборів тривалістю до десяти діб;

за нез’явлення військовослужбовця вчасно на службу без поважних причин у разі призначення або переведення тривалістю до десяти діб;

за нез’явлення військовослужбовця з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до десяти діб.

СЗЧ: чим карається

Відповідно до вимог статті 407 Кримінального кодексу України, злочином визнається:

самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем;

нез’явлення вчасно військовослужбовцем без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, а також вчинене в умовах особливого періоду, воєнного стану чи бойовій обстановці.

Юристи БПД зазначили, що за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцю загрожує арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб, а якщо таке сталося з військовослужбовцем, на якого протягом року вже накладалося таке стягнення – арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до п’ятнадцяти діб.

Якщо правопорушення вчиняє військовослужбовець чи військовозобов’язаний та резервіст під час проходження зборів, покарання може бути у вигляді накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 – 17 000 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

У разі самовільного залишення військової частини або місця служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, штраф може сягати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. – 34 тис. грн), а арешт з утриманням на гауптвахті – від десяти до п’ятнадцяти діб.

За самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби понад три доби, але не більше місяця винному загрожує покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо військовослужбовець відсутній за місцем служби понад десять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб повторно протягом року, покарання призначається у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. – 68 тис. грн), або службового обмеження на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо будь-який військовослужбовець відсутній за місцем служби понад один місяць, то його може бути покарано позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

За самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби в умовах особливого періоду передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Добровільне повернення військових із СЗЧ — що каже новий закон

Нагадаємо, що президент підписав закон, що надав можливість військовим, які вперше пішли у СЗЧ, повернутися до частин до 30 серпня 2025 року.

Військовослужбовці, які повернуться на службу до цього терміну після СЗЧ, мають змогу це зробити з поновленням контракту та всіма відповідними виплатами. Кримінальне провадження щодо таких осіб буде закрито.

Упродовж восьми місяців 2025 року до Збройних сил України повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, які раніше самовільно залишили свої частини.

Як повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, цього вдалося досягти завдяки спрощеному механізму повернення.

Якщо військовослужбовці, що пішли у СЗЧ, добровільно не повернуться на службу до 30 серпня 2025 року, то потім зробити це буде набагато складніше. Їх будуть розшукувати та встановлювати місце перебування.

У такому разі військовослужбовці, що пішли у СЗЧ, повертатимуться на службу, але через кримінальне провадження та рішення суду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.