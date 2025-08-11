Экс-сотрудница Пенсионного фонда готовила удар по энергообъектам Запорожья — СБУ

Главное Агентом врага оказалась бывшая сотрудница местного управления Пенсионного фонда.

В поле зрения врага она попала из-за антиукраинских комментариев в Telegram.

Удар готовился по опорным электроподстанциям, которые питают заводы Запорожья.

Контрразведка Службы безопасности задержала агента РФ, которая намеревалась передать врагу координаты для ракетной атаки по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Речь идет о производственных помещениях и опорных электроподстанциях, которые питают заводы прифронтового города.

Подготовка удара по энергообъектам Запорожья: что известно

Как сообщили в СБУ, чтобы скорректировать авиаудар, российская военная разведка (более известная как ГРУ) завербовала бывшую сотрудницу местного управления Пенсионного фонда.

В поле зрения агрессора она попала из-за своих антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Для выполнения задания врага женщина обходила местность, пытаясь обнаружить производственные и энергообъекты. Дополнительно предательница выпытывала нужные ей разведданные у знакомого инженера-программиста одного из местных предприятий машиностроительной отрасли.

Как установило расследование, бывшая работница Пенсионного фонда координировала свои действия с кадровым сотрудником российской ГРУ через анонимный чат в мессенджере.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу, когда она фотографировала периметр заводского энергообъекта. На месте происшествия изъят смартфон с гугл-картами, на которых агент отмечала потенциальные цели для оккупантов.

Следователи СБУ сообщили пособнице врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

