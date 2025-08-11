Експрацівниця Пенсійного фонду готувала удар по енергооб’єктах Запоріжжя – СБУ

Головне Агентом ворога виявилася колишня співробітниця місцевого управління Пенсійного фонду.

У поле зору ворога вона потрапила через антиукраїнські коментарі в Telegram.

Удар готувався по опорних електропідстанціях, які живлять заводи Запоріжжя.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку РФ, яка мала намір передати ворогу координати для ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Йдеться про виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

Підготовка удару по енергооб’єктах Запоріжжя: що відомо

Як повідомили в СБУ, щоб скорегувати авіаудар, російська військова розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала колишню співробітницю місцевого управління Пенсійного фонду.

В поле зору агресора вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Для виконання завдання ворога жінка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти. Додатково зрадниця випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного з місцевих підприємств машинобудівної галузі.

Як встановило розслідування, колишня працівниця Пенсійного фонду координувала свої дії з кадровим співробітником російської ГРУ через анонімний чат в месенджері.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю, коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта. На місці події вилучено смартфон з гугл-картами, на яких агентка відзначала потенційні цілі для окупантів.

Слідчі СБУ повідомили пособниці ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

