Не месяцы, а недели: в Украине ускоряют процедуру награждения военных

Министерство обороны Украины существенно сокращает срок рассмотрения документов на государственные награды для военнослужащих. Процедуру планируют сократить до 8–16 дней.

В Украине ускоряют процедуру награждения военных: что известно

Если раньше процедура занимала от трех до восьми месяцев из-за ряда инстанций и согласований, то теперь процесс планируют сократить до 8–16 дней.

По новому алгоритму, разработанному во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, воинская часть будет направлять наградные материалы в свой орган военного управления, который будет передавать их непосредственно руководству Вооруженных Сил Украины.

В каждой инстанции рассмотрение документов не будет превышать двух суток, после чего они будут поступать в Офис Президента.

Кроме того, Министерство обороны прорабатывает возможность отображения сертификатов о государственных наградах в приложении Дія. Соответствующие предложения уже готовятся.

