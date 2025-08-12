Не месяцы, а недели: в Украине ускоряют процедуру награждения военных
Министерство обороны Украины существенно сокращает срок рассмотрения документов на государственные награды для военнослужащих. Процедуру планируют сократить до 8–16 дней.
В Украине ускоряют процедуру награждения военных: что известно
Если раньше процедура занимала от трех до восьми месяцев из-за ряда инстанций и согласований, то теперь процесс планируют сократить до 8–16 дней.
По новому алгоритму, разработанному во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего, воинская часть будет направлять наградные материалы в свой орган военного управления, который будет передавать их непосредственно руководству Вооруженных Сил Украины.
В каждой инстанции рассмотрение документов не будет превышать двух суток, после чего они будут поступать в Офис Президента.
Кроме того, Министерство обороны прорабатывает возможность отображения сертификатов о государственных наградах в приложении Дія. Соответствующие предложения уже готовятся.