Не місяці, а тижні: в Україні пришвидшують процедуру нагородження військових

Міністерство оборони України суттєво скорочує термін розгляду документів на державні нагороди для військовослужбовців. Процедуру планують зменшити до 8–16 днів.

В Україні пришвидшують процедуру нагородження військових: що відомо

Якщо раніше процедура потребувала від трьох до восьми місяців через низку інстанцій та погоджень, відтепер процес планують скоротити до 8–16 днів.

За новим алгоритмом, розробленим на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, військова частина направлятиме нагородні матеріали до свого органу військового управління, який передаватиме їх безпосередньо керівництву Збройних Сил України.

Зараз дивляться

У кожній інстанції розгляд документів не перевищуватиме двох діб, після чого вони надходитимуть до Офісу президента.

Крім того, Міністерство оборони опрацьовує можливість відображення сертифікатів про державні нагороди у застосунку Дія. Відповідні пропозиції вже готуються.

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.