Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Не місяці, а тижні: в Україні пришвидшують процедуру нагородження військових

Міністерство оборони України
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України суттєво скорочує термін розгляду документів на державні нагороди для військовослужбовців. Процедуру планують зменшити до 8–16 днів.

В Україні пришвидшують процедуру нагородження військових: що відомо

Якщо раніше процедура потребувала від трьох до восьми місяців через низку інстанцій та погоджень, відтепер процес планують скоротити до 8–16 днів.

За новим алгоритмом, розробленим на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, військова частина направлятиме нагородні матеріали до свого органу військового управління, який передаватиме їх безпосередньо керівництву Збройних Сил України.

Зараз дивляться

У кожній інстанції розгляд документів не перевищуватиме двох діб, після чого вони надходитимуть до Офісу президента.

Крім того, Міністерство оборони опрацьовує можливість відображення сертифікатів про державні нагороди у застосунку Дія. Відповідні пропозиції вже готуються.

Читайте також
Половину літаків неможливо відновити: Зеленський нагородив воїнів СБУ за Павутину
операція павутина Зеленський

Джерело: Міноборони

Пов'язані теми:

МіноборониНагородження
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь