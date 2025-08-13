Укрзализныця заблокировала более 270 аккаунтов из-за спекуляций с билетами на внутренние маршруты.

Махинации с билетами на поезда

С 4 по 10 августа система мониторинга Укрзализныци обнаружила и заблокировала 271 подозрительный аккаунт, владельцы которых массово скупали билеты или манипулировали онлайн-приложением компании.

Как сообщает пресс-служба УЗ, в целом с марта 2025 года заблокировано уже 3806 учетных записей с признаками спекулятивной деятельности.

Сейчас смотрят

По данным компании, мошенники пытались обходить ограничения, создавая десятки связанных аккаунтов, бронируя места без оплаты, скупая билеты на разные фамилии и осуществляя хаотичные поисковые запросы, которые перегружали систему.

Среди показательных случаев пользователь, который создал:

8 аккаунтов для обхода антифрод-системы;

18 связанных профилей, принадлежащих одному лицу;

а также аккаунт, который за несколько дней сделал 134 бронирования без оплаты.

Еще один пользователь приобрел более 200 билетов, прикрываясь вымышленной “благотворительной деятельностью” по организации детских поездок.

УЗ подчеркнула, что приложение предназначено для личных поездок, а для групповых перевозок действует отдельный сервис.

Компания также сотрудничает с крупными агентами по продаже билетов для блокировки стороннего вредоносного ПО, которое пытается автоматически мониторить наличие мест.

В случае ошибочной блокировки пользователи могут обратиться на официальный электронный адрес pc@uz.gov.ua для проверки и возможного восстановления доступа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.