Укрзалізниця заблокувала понад 270 акаунтів через спекуляції з квитками на внутрішні маршрути.

Махінації з квитками на потяги

З 4 по 10 серпня система моніторингу Укрзалізниці виявила та заблокувала 271 підозрілий акаунт, власники яких масово скуповували квитки або маніпулювали онлайн-застосунком компанії.

Як повідомляє пресслужба УЗ, загалом з березня 2025 року заблоковано вже 3806 облікових записів із ознаками спекулятивної діяльності.

За даними компанії, шахраї намагалися обходити обмеження, створюючи десятки пов’язаних акаунтів, бронюючи місця без оплати, скуповуючи квитки на різні прізвища та здійснюючи хаотичні пошукові запити, що перевантажували систему.

Серед показових випадків користувач, який створив:

8 акаунтів для обходу антифрод-системи;

18 пов’язаних профілів, що належали одній особі;

а також акаунт, який за кілька днів зробив 134 бронювання без жодної оплати.

Ще один користувач придбав понад 200 квитків, прикриваючись вигаданою “благодійною діяльністю” з організації дитячих поїздок.

УЗ наголосила, що застосунок призначений для особистих подорожей, а для групових перевезень діє окремий сервіс.

Компанія також співпрацює з великими агентами з продажу квитків для блокування стороннього шкідливого ПЗ, яке намагається автоматично моніторити наявність місць.

У разі помилкового блокування користувачі можуть звернутися на офіційну електронну адресу pc@uz.gov.ua для перевірки та можливого відновлення доступу.

