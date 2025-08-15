Был открыт люк: в Луцке подросток упал в коллекторный колодец

В Луцке работники ГСЧС вытащили 14-летнего парня из коллекторного колодца.

В Луцке подросток впал в коллекторный колодец: что известно

Вызов о несчастном случае на улице Ровенской в Луцке поступил 14 августа в 18:54.

Как сообщили в ГСЧС, один из подростков во время прогулки с товарищами споткнулся через открытый люк и провалился в коллекторный колодец. Самостоятельно выбраться не удавалось.

Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. С помощью треноги чрезвычайники спустились, подняли подростка и передали его медикам.

После осмотра у 14-летнего парня обнаружили только ушибы, но несмотря на это, его доставили в больницу.

Источник : ГСЧС

