Был открыт люк: в Луцке подросток упал в коллекторный колодец
В Луцке работники ГСЧС вытащили 14-летнего парня из коллекторного колодца.
В Луцке подросток впал в коллекторный колодец: что известно
Вызов о несчастном случае на улице Ровенской в Луцке поступил 14 августа в 18:54.
Как сообщили в ГСЧС, один из подростков во время прогулки с товарищами споткнулся через открытый люк и провалился в коллекторный колодец. Самостоятельно выбраться не удавалось.
Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. С помощью треноги чрезвычайники спустились, подняли подростка и передали его медикам.
После осмотра у 14-летнего парня обнаружили только ушибы, но несмотря на это, его доставили в больницу.
Источник: ГСЧС
