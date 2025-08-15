Був відкритий люк: у Луцьку підліток впав у колекторний колодязь

У Луцьку працівники ДСНС витягли 14-річного хлопця з колекторного колодязя.

У Луцьку підліток впав у колекторний колодязь: що відомо

Виклик про нещасний випадок на вулиці Рівненській у Луцьку надійшов 14 серпня о 18:54.

Як повідомили у ДСНС, один із підлітків під час прогулянки з товаришами перечепився через відкритий люк та провалився у колекторний колодязь. Самостійно вибратися не вдавалося.

Рятувальники негайно виїхали за вказаною адресою. За допомогою триноги надзвичайники спустилися, підняли підлітка та передали його медикам.

Після огляду у 14-річного хлопця виявили лише забої, але попри це, його доправили до лікарні.

Джерело : ДСНС

