Був відкритий люк: у Луцьку підліток впав у колекторний колодязь
У Луцьку працівники ДСНС витягли 14-річного хлопця з колекторного колодязя.
У Луцьку підліток впав у колекторний колодязь: що відомо
Виклик про нещасний випадок на вулиці Рівненській у Луцьку надійшов 14 серпня о 18:54.
Як повідомили у ДСНС, один із підлітків під час прогулянки з товаришами перечепився через відкритий люк та провалився у колекторний колодязь. Самостійно вибратися не вдавалося.
Рятувальники негайно виїхали за вказаною адресою. За допомогою триноги надзвичайники спустилися, підняли підлітка та передали його медикам.
Після огляду у 14-річного хлопця виявили лише забої, але попри це, його доправили до лікарні.
Джерело: ДСНС
