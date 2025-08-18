Какие страны граничат с Украиной по суше и морю

Государственная граница Украины — одна из самых длинных в Европе, ее протяженность составляет 6992,982 км.

О том, какие страны граничат с Украиной, читайте в нашем материале.

С какими странами граничит Украина

Согласно распоряжению кабинета министров № 687 Об утверждении стратегии интегрированного управления границами, Украина имеет общую границу с семью странами: четырьмя членами ЕС (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния), а также с Молдовой, Беларусью и Россией. Кроме того, есть морская граница.

С Беларусью работа над окончательным обозначением границы еще продолжается, с Молдовой находится на завершающем этапе. С Россией процесс приостановлен.

Длина сухопутной границы составляет более 5600 км. Из них:

с Беларусью — 1084 км,

с Молдовой — 1222 км,

с Россией — почти 2000 км.

Какие страны граничат с Украиной на западе

На западе Украина граничит со странами ЕС. Государственная граница Украины с государствами — членами ЕС делимитирована и демаркирована (Делимитирована — на картах обозначено, где проходит граница. Демаркирована — эти границы реально обозначены на местности, установлены пограничные столбы, знаки, ограждения и т.д.).

Какие европейские страны граничат с Украиной:

Польша

Словакия

Венгрия

Румыния

С Польшей граница имеет длину 542 км, со Словакией — почти 98 км, с Венгрией — 137 км, а с Румынией — 614 км.

Какие страны граничат с Украиной на юге

На юге Украины сухопутной границы нет, но морскими границами Украина граничит с Россией, Румынией, Болгарией, Грузией и Турцией через Черное и Азовское моря.

Какие страны граничат с Украиной по морю

По морю Украина граничит с Румынией и Россией. Кроме того, Украина имеет морские границы с Болгарией, Турцией и Грузией. Но с этими странами нет общей сухопутной границы, ведь границы пересекаются только в Черном море.

Морская граница имеет длину 731 морскую милю:

570 миль в Черном море,

135 миль в Азовском море,

26 миль в Керченском проливе.

Отдельно граница проходит по Дунаю — 98 миль. Площадь морской экономической зоны Украины — около 21,2 тыс. квадратных миль. Район поиска и спасения на море занимает более 137 тысяч квадратных километров, и это очень загруженная зона судоходства.

Какие страны граничат с Украиной на востоке

На востоке Украина граничит только с Россией.

Какие страны граничат с Украиной на севере

На севере Украина граничит с Беларусью.

Украина имеет широкую сеть пунктов пропуска через государственную границу. Всего их 229, из них:

166 — международные,

28 — межгосударственные,

35 — местные.

