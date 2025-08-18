Какие страны граничат с Украиной по суше и морю
Государственная граница Украины — одна из самых длинных в Европе, ее протяженность составляет 6992,982 км.
О том, какие страны граничат с Украиной, читайте в нашем материале.
С какими странами граничит Украина
Согласно распоряжению кабинета министров № 687 Об утверждении стратегии интегрированного управления границами, Украина имеет общую границу с семью странами: четырьмя членами ЕС (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния), а также с Молдовой, Беларусью и Россией. Кроме того, есть морская граница.
С Беларусью работа над окончательным обозначением границы еще продолжается, с Молдовой находится на завершающем этапе. С Россией процесс приостановлен.
Длина сухопутной границы составляет более 5600 км. Из них:
- с Беларусью — 1084 км,
- с Молдовой — 1222 км,
- с Россией — почти 2000 км.
Какие страны граничат с Украиной на западе
На западе Украина граничит со странами ЕС. Государственная граница Украины с государствами — членами ЕС делимитирована и демаркирована (Делимитирована — на картах обозначено, где проходит граница. Демаркирована — эти границы реально обозначены на местности, установлены пограничные столбы, знаки, ограждения и т.д.).
Какие европейские страны граничат с Украиной:
- Польша
- Словакия
- Венгрия
- Румыния
С Польшей граница имеет длину 542 км, со Словакией — почти 98 км, с Венгрией — 137 км, а с Румынией — 614 км.
Какие страны граничат с Украиной на юге
На юге Украины сухопутной границы нет, но морскими границами Украина граничит с Россией, Румынией, Болгарией, Грузией и Турцией через Черное и Азовское моря.
Какие страны граничат с Украиной по морю
По морю Украина граничит с Румынией и Россией. Кроме того, Украина имеет морские границы с Болгарией, Турцией и Грузией. Но с этими странами нет общей сухопутной границы, ведь границы пересекаются только в Черном море.
Морская граница имеет длину 731 морскую милю:
- 570 миль в Черном море,
- 135 миль в Азовском море,
- 26 миль в Керченском проливе.
Отдельно граница проходит по Дунаю — 98 миль. Площадь морской экономической зоны Украины — около 21,2 тыс. квадратных миль. Район поиска и спасения на море занимает более 137 тысяч квадратных километров, и это очень загруженная зона судоходства.
Какие страны граничат с Украиной на востоке
На востоке Украина граничит только с Россией.
Какие страны граничат с Украиной на севере
На севере Украина граничит с Беларусью.
Украина имеет широкую сеть пунктов пропуска через государственную границу. Всего их 229, из них:
- 166 — международные,
- 28 — межгосударственные,
- 35 — местные.