Які країни межують з Україною по суші та морю
Державний кордон України – один із найдовших у Європі, його довжина 6992,982 км.
Про те, які країни межують з Україною, читайте в нашому матеріалі.
З якими країнами межує Україна
Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів № 687 Про схвалення стратегії інтегрованого управління кордонами, Україна має спільний кордон із сімома країнами: чотирма членами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія), а також із Молдовою, Білоруссю та Росією. Крім того, є морський кордон.
Із Білоруссю робота над остаточним позначенням кордону ще триває, з Молдовою на завершальному етапі. З Росією процес призупинено.
Довжина сухопутного кордону становить понад 5600 км. З них:
- з Білоруссю – 1084 км,
- з Молдовою – 1222 км,
- з Росією – майже 2000 км.
Які країни межують з Україною на заході
На заході Україна межує з країнами ЄС. Державний кордон України з державами – членами ЄС делімітовано та демарковано (Делімітовано – на картах намічено, де проходить кордон. Демарковано – ці межі реально позначено на місцевості, встановлено межові стовпи, знаки, огорожі тощо).
Які європейські країни межують з Україною:
- Польща
- Словаччина
- Угорщина
- Румунія
З Польщею кордон має довжину 542 км, зі Словаччиною – майже 98 км, з Угорщиною – 137 км, а з Румунією – 614 км.
Які країни межують з Україною на півдні
На півдні України сухопутного кордону немає, але морськими кордонами Україна межує з Росією, Румунією, Болгарією, Грузією та Туреччиною через Чорне та Азовське моря.
Які країни межують з Україною по морю
По морю Україна межує з Румунією та Росією. Крім того, Україна має морські кордони з Болгарією, Туреччиною та Грузією. Але з цими країнами немає спільного сухопутного кордону, адже кордони перетинаються лише в Чорному морі.
Морський кордон має довжину 731 морську милю:
- 570 миль у Чорному морі,
- 135 миль в Азовському морі,
- 26 миль у Керченській протоці.
Окремо кордон проходить по Дунаю – 98 миль. Площа морської економічної зони України – близько 21,2 тис. квадратних миль. Район пошуку та рятування на морі займає понад 137 тисяч квадратних кілометрів, і це дуже завантажена зона судноплавства.
Які країни межують з Україною на сході
На сході Україна межує лише з Росією.
Які країни межують з Україною на півночі
На півночі Україна межує з Білоруссю.
Україна має широку мережу пунктів пропуску через державний кордон. Загалом їх 229, із них:
- 166 – міжнародні,
- 28 – міждержавні,
- 35 – місцеві.