Які країни межують з Україною по суші та морю

Державний кордон України – один із найдовших у Європі, його довжина 6992,982 км.

Про те, які країни межують з Україною, читайте в нашому матеріалі.

З якими країнами межує Україна

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів № 687 Про схвалення стратегії інтегрованого управління кордонами, Україна має спільний кордон із сімома країнами: чотирма членами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія), а також із Молдовою, Білоруссю та Росією. Крім того, є морський кордон.

Із Білоруссю робота над остаточним позначенням кордону ще триває, з Молдовою на завершальному етапі. З Росією процес призупинено.

Довжина сухопутного кордону становить понад 5600 км. З них:

з Білоруссю – 1084 км,

з Молдовою – 1222 км,

з Росією – майже 2000 км.

Які країни межують з Україною на заході

На заході Україна межує з країнами ЄС. Державний кордон України з державами – членами ЄС делімітовано та демарковано (Делімітовано – на картах намічено, де проходить кордон. Демарковано – ці межі реально позначено на місцевості, встановлено межові стовпи, знаки, огорожі тощо).

Які європейські країни межують з Україною:

Польща

Словаччина

Угорщина

Румунія

З Польщею кордон має довжину 542 км, зі Словаччиною – майже 98 км, з Угорщиною – 137 км, а з Румунією – 614 км.

Які країни межують з Україною на півдні

На півдні України сухопутного кордону немає, але морськими кордонами Україна межує з Росією, Румунією, Болгарією, Грузією та Туреччиною через Чорне та Азовське моря.

Які країни межують з Україною по морю

По морю Україна межує з Румунією та Росією. Крім того, Україна має морські кордони з Болгарією, Туреччиною та Грузією. Але з цими країнами немає спільного сухопутного кордону, адже кордони перетинаються лише в Чорному морі.

Морський кордон має довжину 731 морську милю:

570 миль у Чорному морі,

135 миль в Азовському морі,

26 миль у Керченській протоці.

Окремо кордон проходить по Дунаю – 98 миль. Площа морської економічної зони України – близько 21,2 тис. квадратних миль. Район пошуку та рятування на морі займає понад 137 тисяч квадратних кілометрів, і це дуже завантажена зона судноплавства.

Які країни межують з Україною на сході

На сході Україна межує лише з Росією.

Які країни межують з Україною на півночі

На півночі Україна межує з Білоруссю.

Україна має широку мережу пунктів пропуску через державний кордон. Загалом їх 229, із них:

166 – міжнародні,

28 – міждержавні,

35 – місцеві.

