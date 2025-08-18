Укр Рус
Марина Терюханова, редакторка стрічки
5 хв.

Які країни межують з Україною по суші та морю

какие страны граничат с Украиной
Фото: Pixabay

Державний кордон України – один із найдовших у Європі, його довжина 6992,982 км.  

Про те, які країни межують з Україною, читайте в нашому матеріалі. 

З якими країнами межує Україна 

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів № 687 Про схвалення стратегії інтегрованого управління кордонами, Україна має спільний кордон із сімома країнами: чотирма членами ЄС (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія), а також із Молдовою, Білоруссю та Росією. Крім того, є морський кордон. 

Із Білоруссю робота над остаточним позначенням кордону ще триває, з Молдовою на завершальному етапі. З Росією процес призупинено.  

Довжина сухопутного кордону становить понад 5600 км. З них: 

  • з Білоруссю – 1084 км, 
  • з Молдовою – 1222 км, 
  • з Росією – майже 2000 км. 

Які країни межують з Україною на заході

На заході Україна межує з країнами ЄС. Державний кордон України з державами – членами ЄС делімітовано та демарковано (Делімітовано – на картах намічено, де проходить кордон. Демарковано – ці межі реально позначено на місцевості, встановлено межові стовпи, знаки, огорожі тощо).

Які європейські країни межують з Україною: 

  • Польща 
  • Словаччина 
  • Угорщина 
  • Румунія 

З Польщею кордон має довжину 542 км, зі Словаччиною – майже 98 км, з Угорщиною – 137 км, а з Румунією – 614 км. 

Які країни межують з Україною на півдні 

На півдні України сухопутного кордону немає, але морськими кордонами Україна межує з Росією, Румунією, Болгарією, Грузією та Туреччиною через Чорне та Азовське моря. 

З якими країнами межує Україна

Інфографіка Факти ICTV

Які країни межують з Україною по морю 

По морю Україна межує з Румунією та Росією. Крім того, Україна має морські кордони з Болгарією, Туреччиною та Грузією. Але з цими країнами немає спільного сухопутного кордону, адже кордони перетинаються лише в Чорному морі. 

Морський кордон має довжину 731 морську милю: 

  • 570 миль у Чорному морі, 
  • 135 миль в Азовському морі, 
  • 26 миль у Керченській протоці. 

Окремо кордон проходить по Дунаю – 98 миль. Площа морської економічної зони України – близько 21,2 тис. квадратних миль. Район пошуку та рятування на морі займає понад 137 тисяч квадратних кілометрів, і це дуже завантажена зона судноплавства. 

Які країни межують з Україною на сході 

На сході Україна межує лише з Росією. 

Які країни межують з Україною на півночі 

На півночі Україна межує з Білоруссю. 

Україна має широку мережу пунктів пропуску через державний кордон. Загалом їх 229, із них: 

  • 166 – міжнародні, 
  • 28 – міждержавні, 
  • 35 – місцеві. 
