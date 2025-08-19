Кембриджский словарь пополнился интернет-сленгом: какие термины и выражения добавились

Главное Кембриджский словарь за год добавил 6 212 новых слов и выражений, среди которых skibidi, delulu, tradwife, broligarchy, которые распространились благодаря соцсетям и интернет-культуре.

Популярное среди детей поколения альфа слово skibidi появилось благодаря серии видео, созданной в 2023 году.

В словарь также вошли термины из сферы моды, работы, технологий и экологии.

Онлайн-версия Кембриджского словаря за год пополнилась 6 212 новыми словами, фразами и значениями. Среди них – выражения из интернет-культуры, соцсетей и повседневной жизни, которые быстро вошли в обиход.

Что добавилось в Кембриджский словарь

В список попал термин skibidi, который может означать как “крутой” или, наоборот, “плохой”, так и употребляться без смысла как шутка.

Он появился благодаря вирусной серии Skibidi Toilet на YouTube, созданной российским аниматором Алексеем Герасимовым, который сейчас, вероятно, проживает в Грузии. Первый ролик, созданный в программе Source Filmmaker, был опубликован 7 февраля 2023 года.

Слово стало популярным среди поколения альфа — детей, рожденных в 2010-х. В прошлом году Ким Кардашьян показала украшение с гравировкой Skibidi Toilet, подаренное дочерью.

Другое слово — delulu (сокращение от delusional) — означает веру в нереальные вещи, обычно по собственному выбору. В марте 2025 года премьер-министр Австралии Энтони Албаниз даже использовал фразу delulu with no solulu в парламенте.

– Не каждый день можно увидеть, как такие слова, как skibidi или delulu, попадают в Кембриджский словарь. Мы добавляем только те слова, которые имеют шанс остаться надолго. Интернет-культура меняет английский язык, и это интересно наблюдать и фиксировать в словаре, – отметил менеджер лексической программы Колин Макинтош.

В словарь также вошли:

lewk – особый стиль или образ, популяризованный шоу RuPaul’s Drag Race;

– особый стиль или образ, популяризованный шоу RuPaul’s Drag Race; tradwife (traditional wife) – жена, которая придерживается традиционных гендерных ролей и демонстрирует этот образ жизни в соцсетях, в частности в Instagram и TikTok;

– жена, которая придерживается традиционных гендерных ролей и демонстрирует этот образ жизни в соцсетях, в частности в Instagram и TikTok; broligarchy — небольшая группа богатых и влиятельных мужчин в технологическом бизнесе, таких как Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг;

— небольшая группа богатых и влиятельных мужчин в технологическом бизнесе, таких как Джефф Безос, Илон Маск и Марк Цукерберг; snackable — контент, который легко потреблять небольшими порциями;

— контент, который легко потреблять небольшими порциями; mouse jiggler — устройство, имитирующее работу компьютерной мыши во время удаленной работы;

— устройство, имитирующее работу компьютерной мыши во время удаленной работы; work wife и work spouse — рабочие партнерские отношения, основанные на доверии.

Обновлены значения популярных в соцсетях выражений red flag и green flag, которые описывают негативные или позитивные черты в отношениях.

В словарь также вошло понятие forever chemical – искусственные химические вещества, которые надолго остаются в окружающей среде и вредят здоровью. Также добавлен термин RAAC (Reinforced Autoclaved Aerated Concrete) – вид бетона, который стал предметом дискуссий в Великобритании из-за проблем с безопасностью в общественных зданиях.

