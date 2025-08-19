Кембриджський словник поповнився інтернет-сленгом: які терміни та вислови додалися

Головне Кембриджський словник за рік додав 6 212 нових слів і висловів, серед яких skibidi, delulu, tradwife, broligarchy, що поширилися завдяки соцмережам та інтернет-культурі.

Популярне серед дітей покоління альфа слово skibidi з’явилося завдяки серії відео, створеній у 2023 році.

До словника увійшли також терміни зі сфери моди, роботи, технологій та екології.

Онлайн-версія Кембриджського словника за рік розширилася на 6 212 нових слів, фраз і значень. Серед них – вислови з інтернет-культури, соцмереж і повсякденного життя, які швидко увійшли в ужиток.

Що додалося до Кембриджського словника

До списку потрапив термін skibidi, який може означати як “крутий” чи, навпаки “поганий”, так і вживатися без сенсу як жарт.

Він з’явився завдяки вірусній серії Skibidi Toilet на YouTube, створеній російським аніматором Олексієм Герасимовим, що зараз, ймовірно, проживає у Грузії. Перший ролик, створений у програмі Source Filmmaker, було опубліковано 7 лютого 2023 року.

Зараз дивляться

Слово стало популярним серед покоління альфа — дітей, народжених у 2010-х. Минулого року Кім Кардаш’ян показала прикрасу з гравіюванням Skibidi Toilet, подаровану донькою.

Інше слово – delulu (скорочення від delusional) – означає віру в нереальні речі, зазвичай через власний вибір. У березні 2025 року прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз навіть використав фразу delulu with no solulu у парламенті.

– Не щодня можна побачити, як такі слова, як skibidi чи delulu, потрапляють до Кембриджського словника. Ми додаємо лише ті слова, що мають шанс залишитися надовго. Інтернет-культура змінює англійську мову, і це цікаво спостерігати та фіксувати у словнику, – зазначив менеджер лексичної програми Колін Макінтош.

До словника також увійшли:

lewk – особливий стиль чи образ, популяризований шоу RuPaul’s Drag Race;

– особливий стиль чи образ, популяризований шоу RuPaul’s Drag Race; tradwife (traditional wife) – дружина, яка дотримується традиційних гендерних ролей та демонструє цей спосіб життя у соцмережах, зокрема в Instagram та TikTok;

– дружина, яка дотримується традиційних гендерних ролей та демонструє цей спосіб життя у соцмережах, зокрема в Instagram та TikTok; broligarchy — невелика група багатих та впливових чоловіків у технологічному бізнесі, на кшталт Джеффа Безоса, Ілона Маска та Марка Цукерберга;

— невелика група багатих та впливових чоловіків у технологічному бізнесі, на кшталт Джеффа Безоса, Ілона Маска та Марка Цукерберга; snackable – контент, який легко споживати невеликими порціями;

– контент, який легко споживати невеликими порціями; mouse jiggler – пристрій, що імітує роботу комп’ютерної миші під час дистанційної роботи;

– пристрій, що імітує роботу комп’ютерної миші під час дистанційної роботи; work wife та work spouse – робочі партнерські стосунки, що ґрунтуються на довірі.

Оновлено значення популярних у соцмережах висловів red flag і green flag, які описують негативні чи позитивні риси у стосунках.

До словника також увійшло поняття forever chemical – штучні хімічні речовини, що надовго залишаються в довкіллі й шкодять здоров’ю. Також додано термін RAAC (Reinforced Autoclaved Aerated Concrete) – вид бетону, який став предметом дискусій у Великій Британії через проблеми з безпекою у громадських будівлях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.