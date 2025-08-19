Выплаты 50 тыс. грн при рождении ребенка: законопроект прошел первое чтение

Главное Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13532 о выплате 50 тыс. грн при рождении ребенка.

Выплата будет единовременной и дополнит действующую программу "Пакунок малюка".

Законопроект также предусматривает ежемесячное пособие в размере 7 тыс. грн лицам, ухаживающим за ребенком до года.

Депутаты Верховной Рады 290 голосами поддержали в первом чтении правительственный законопроект № 13532 об увеличении выплат при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

50 тыс. грн при рождении ребенка: что известно

— В Украине существенно увеличат размер выплат из государственного бюджета при рождении ребенка. Размер пособия после родов будет устанавливать Кабмин, — говорится в сообщении.

Железняк отмечает, что проект предусматривает единовременную выплату в размере 50 тыс. грн всем женщинам, родившим ребенка.

Это дополнение к уже действующей натуральной помощи Пакунок малюка, который продолжат выдавать после родов.

— Правительство считает, что такая поддержка должна усилить финансовую устойчивость семей и облегчить первые месяцы ухода за новорожденными, — говорится в сообщении.

Отдельная категория помощи предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, ухаживающего за ребенком до одного года.

Размер этой помощи будет определен Кабмином после принятия закона, но она составит ориентировочно 7 тыс. грн в месяц.

Еще одна выплата — так называемая помощь єЯсла. Ее будет получать тот родитель (или опекун), кто выйдет на работу после достижения ребенком одного года. Подробные условия будут установлены дополнительно.

