Виплати 50 тис. грн при народженні дитини: законопроєкт пройшов перше читання

Головне Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13532 про виплату 50 тис. грн при народженні дитини.

Виплата буде одноразовою та доповнить діючу програму "Пакунок малюка".

Законопроєкт також передбачає щомісячну допомогу 7 тис. грн доглядальникам дитини до року.

Депутати Верховної Ради 290 голосами підтримали в першому читанні урядовий законопроект №13532 про збільшення виплат при народженні дитини до 50 тис. грн.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

50 тис. грн при народженні дитини: що відомо

– В Україні істотно збільшать розмір виплат з державного бюджету при народженні дитини. Розмір допомоги після пологів встановлюватиме Кабмін, – йдеться в повідомленні.

Железняк зазначає, що проект передбачає одноразову виплату в розмірі 50 тис. грн всім жінкам, які народили дитину.

За словами народного депутата, це доповнення до вже діючої натуральної допомоги “Пакунок малюка”, який продовжать видавати після пологів.

– Уряд вважає, що така підтримка повинна посилити фінансову стійкість сімей і полегшити перші місяці догляду за новонародженими, – йдеться в повідомленні.

Окрема категорія допомоги передбачена для одного з батьків, бабусі, дідуся, опікуна або іншого родича, який доглядає за дитиною до одного року.

Розмір цієї допомоги буде визначений Кабміном після прийняття закону, але орієнтовно вона також складе 7 тис. грн на місяць.

Ще одна виплата – так звана допомога “єЯсла”. Її отримуватиме той з батьків (або опікун), хто вийде на роботу після досягнення дитиною одного року. Детальні умови будуть встановлені додатково.

