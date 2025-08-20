Укр Рус
Марина Мелехова, редактор ленты
4 мин.

Правоохранители раскрыли схему поставок гомеопатических препаратов из РФ на 270 млн грн

Офіс генпрокурора ліки РФ арешт

Правоохранители раскрыли схему теневых поставок российских гомеопатических препаратов на сотни миллионов гривен. Среди организаторов — владелец фармахолдинга РФ и директор дочерней компании из Украины.

Продавали в Украине гомеопатические препараты из РФ: что известно

Правоохранители раскрыли масштабную схему поставок в Украину российских гомеопатических препаратов с неподтвержденными лечебными свойствами.

Установлено, что организаторами сделки выступили владелец крупного фармацевтического холдинга РФ и руководство дочерней компании в Украине.

По данным следствия, в начале 2000-х годов российский предприниматель, член Академии медицинских наук РФ, создал подконтрольное предприятие в Украине с почти идентичным названием.

После 2014 года для обхода санкций холдинг наладил производство в одной из европейских стран, где продукцию фактически только перепаковывали, выдавая за европейскую.

Несмотря на начало полномасштабной войны, украинская дочерняя компания не прекратила работу. Наоборот — продолжила поставки препаратов, благодаря чему реализовала товара российского происхождения более чем на 270 млн грн.

Часть прибыли систематически переводилась на счета предприятий, принадлежащих гражданину РФ.

В схеме участвовали директор украинской компании, ответственный за контроль качества, менеджер по регистрации лекарственных средств и фармаконадзору, главный бухгалтер.

Среди изъятых препаратов — средства, изготовленные из кроличьего помета, яда змей и измельченных пчел, лечебные свойства которых не подтверждены международными исследованиями.

По заключению экспертов, их применение могло представлять угрозу для здоровья пациентов.

Во время обысков изъято более 40 ящиков документации, компьютерная техника и мобильные телефоны с перепиской между руководством украинской и российской компаний.

Кроме того, наложен арест на дом в Киеве площадью более 700 кв. м, который использовали как офис и склад.

Организатору и всем участникам схемы сообщено о подозрении в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором в составе организованной группы.

Также инициирована отмена регистрации 11 лекарственных средств этого предприятия.

Источник: Офис генпрокурора

