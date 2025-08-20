Правоохранители раскрыли схему поставок гомеопатических препаратов из РФ на 270 млн грн

Правоохранители раскрыли схему теневых поставок российских гомеопатических препаратов на сотни миллионов гривен. Среди организаторов — владелец фармахолдинга РФ и директор дочерней компании из Украины.

Продавали в Украине гомеопатические препараты из РФ: что известно

Правоохранители раскрыли масштабную схему поставок в Украину российских гомеопатических препаратов с неподтвержденными лечебными свойствами.

Установлено, что организаторами сделки выступили владелец крупного фармацевтического холдинга РФ и руководство дочерней компании в Украине.

По данным следствия, в начале 2000-х годов российский предприниматель, член Академии медицинских наук РФ, создал подконтрольное предприятие в Украине с почти идентичным названием.

После 2014 года для обхода санкций холдинг наладил производство в одной из европейских стран, где продукцию фактически только перепаковывали, выдавая за европейскую.

Несмотря на начало полномасштабной войны, украинская дочерняя компания не прекратила работу. Наоборот — продолжила поставки препаратов, благодаря чему реализовала товара российского происхождения более чем на 270 млн грн.

Часть прибыли систематически переводилась на счета предприятий, принадлежащих гражданину РФ.

В схеме участвовали директор украинской компании, ответственный за контроль качества, менеджер по регистрации лекарственных средств и фармаконадзору, главный бухгалтер.

Среди изъятых препаратов — средства, изготовленные из кроличьего помета, яда змей и измельченных пчел, лечебные свойства которых не подтверждены международными исследованиями.

По заключению экспертов, их применение могло представлять угрозу для здоровья пациентов.

Во время обысков изъято более 40 ящиков документации, компьютерная техника и мобильные телефоны с перепиской между руководством украинской и российской компаний.

Кроме того, наложен арест на дом в Киеве площадью более 700 кв. м, который использовали как офис и склад.

Организатору и всем участникам схемы сообщено о подозрении в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором в составе организованной группы.

Также инициирована отмена регистрации 11 лекарственных средств этого предприятия.

Источник : Офис генпрокурора

