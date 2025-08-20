Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
4 хв.

Правоохоронці викрили схему постачання гомеопатичних препаратів із РФ на 270 млн грн

Офіс генпрокурора ліки РФ арешт

Правоохоронці викрили схему тіньових поставок російських гомеопатичних препаратів на сотні мільйонів гривень. Серед організаторів — власник фармахолдингу РФ та директор дочірної компанії з України.

Продавали в Україні гомеопатичні препарати з РФ: що відомо

Правоохоронці викрили масштабну схему постачання до України російських гомеопатичних препаратів із непідтвердженими лікувальними властивостями.

Встановлено, що організаторами оборудки виступили власник великого фармацевтичного холдингу РФ та керівництво дочірньої компанії в Україні.

За даними слідства, на початку 2000-х років російський підприємець, член Академії медичних наук РФ, створив підконтрольне підприємство в Україні з майже ідентичною назвою.

Після 2014 року для обходу санкцій холдинг налагодив виробництво в одній із європейських країн, де продукцію фактично лише перепаковували, видаючи за європейську.

Попри початок повномасштабної війни, українська дочірня компанія не припинила роботу. Навпаки — продовжила постачання препаратів, завдяки чому реалізувала товару російського походження більш ніж на 270 млн грн.

Частина прибутку систематично переводилася на рахунки підприємств, що належать громадянину РФ.

У схемі брали участь директор української компанії, відповідальний за контроль якості, менеджер із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, головний бухгалтер.

Серед вилучених препаратів — засоби, виготовлені з кролячого посліду, отрути змій та подрібнених бджіл, лікувальні властивості яких не підтверджені міжнародними дослідженнями.

За висновками експертів, їхнє застосування могло становити загрозу для здоров’я пацієнтів.

Під час обшуків вилучено понад 40 ящиків документації, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з листуванням між керівництвом української та російської компаній.

Крім того, накладено арешт на будинок у Києві площею понад 700 кв. м, який використовували як офіс і склад.

Організатору та всім учасникам схеми повідомлено про підозру у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у складі організованої групи.

Також ініційовано скасування реєстрації 11 лікарських засобів цього підприємства.

Джерело: Офіс генпрокурора

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніНаціональна поліціяОфіс генпрокурора
