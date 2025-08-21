Оформили фиктивных работников на 4,5 млн: в Киеве будут судить руководство роддома

В Киеве будут судить бывших руководителей киевского роддома за растрату более 4,5 млн грн бюджетных средств.

Бывших руководителей роддома осудят: что известно

Следствием установлено, что руководитель киевского медучреждения организовал схему растраты бюджетных средств, предназначенных для выплаты заработной платы медицинским работникам роддома.

Для этого он привлек своих подчиненных и знакомых. Работники роддома вносили ложные сведения в официальные документы – приказы о назначении работников, об их премировании, отпусках, табелях учета рабочего времени, сведениях о начислении и выплате заработной платы и т. п.

Сейчас смотрят

По такой схеме в роддом были документально трудоустроены 17 сотрудников, которым в течение 15 месяцев начислялась заработная плата, хотя фактически они не работали.

Незаконные выплаты из бюджета поступали на банковские карты, а затем распределялись между фигурантами. Таким образом, государство понесло убытки в размере 4,5 млн грн.

Бывшему руководителю медучреждения инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах, пособничество в отмывании денег, а также предоставление ложной информации в официальных документах.

Досудебное расследование проводили детективы Бюро экономической безопасности Украины при поддержке СБУ.

Отмечается, что обвинительные акты в отношении начальника отдела кадров и бухгалтера этого же предприятия уже переданы в суд.

Часть растраченных средств в размере 760 тыс. грн уже возвращена на счета роддома.

Источник : Офис генпрокурора

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.