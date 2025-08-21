Оформили фіктивних працівників на 4,5 млн: у Києві судитимуть керівництво пологового
У Києві судитимуть колишнє керівництво київського пологового будинку за розтрату понад 4,5 млн грн бюджетних коштів.
Колишніх керівників пологового будинку засудять: що відомо
Слідством встановлено, що керівник київського медзакладу організував схему розтрати бюджетних коштів, призначених для виплати заробітної плати медичним працівникам пологового будинку.
Для цього він залучив своїх підлеглих та знайомих. Працівники пологового будинку вносили неправдиві відомості до офіційних документів – наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати тощо.
За такою схемою до пологового будинку документально були працевлаштовані 17 співробітників, яким впродовж 15 місяців нараховувалась заробітна плата, хоча фактично вони не працювали.
Незаконні виплати з бюджету надходили на банківські картки, а потім розподілялись між фігурантами. У такий спосіб держава зазнала збитків на 4,5 млн грн.
Колишньому очільнику медзакладу інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, пособництво у відмиванні грошей, а також надання неправдивої інформації до офіційних документів.
Досудове розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України за підтримки СБУ.
Зазначається, що обвинувальні акти щодо начальника відділу кадрів та бухгалтера цього ж підприємства вже передано до суду.
Частину розтрачених коштів в розмірі 760 тис. грн вже повернуто на рахунки пологового будинку.