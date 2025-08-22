У роботі Приват24 стався збій — що відомо

У п’ятницю, 22 серпня, у роботі Приват24 стався технічний збій. Користувачі скаржаться, що не можуть увійти до застосунку.

Збій у Приват24

Користувачі повідомлять, що не можуть здійснити вхід у Приват24 ані з телефона, ані з комп’ютера. Під час спроби авторизації на сайті система видає повідомлення Авторизація відхилена. Також про збій у Приват24 свідчать дані із сервісу Downdetector.

Прессекретар Приватбанку Олег Серга у коментарі РБК-Україна підтвердив тимчасові перебої у роботі застосунку.

– Наразі у клієнтів можуть спостерігатися складнощі з авторизацією та проведенням деяких платежів в Приват24. Наші фахівці відновлюють стабільну роботу сервісу, – йдеться у повідомленні.

За його словами, станом на 14:50 стабільну роботу сервісів Приватбанку було відновлено.

Нещодавно користувачі в Україні та по всьому світу скаржилися на збій у роботі Telegram. Проблеми виникли після чергового оновлення месенджера.

