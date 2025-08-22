Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: уряд шукає оптимальний шлях для реалізації

Уряд шукає оптимальний шлях для реалізації ініціативи президента про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: що відомо

За словами прем’єрки, питання про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років потребує широкого обговорення і дискусії, яку уряд веде з військовими.

– Ми працюємо над завданням президента – знайти шлях, як надати можливість виїжджати за кордон. Це дійсно регулюється постановою Кабміну, не потребує змін до закону, – зазначила Свириденко під час “години запитань до уряду” у Верховній Раді.

Вона додала, що це питання має дуже багато аспектів, і триває пошук оптимального шляху, як реалізувати цю ініціативу.

Нагадаємо, що 18 серпня прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів на поточному тижні (18-24 серпня) фіналізує пропозицію президента щодо виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Джерело: Олексій Гончаренко

