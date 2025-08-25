Будут ли повышаться штрафы за нарушение языкового закона в Украине: объяснение омбудсмена

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что в настоящее время нет необходимости ужесточать санкции или повышать штрафы за нарушение закона о языке.

Штраф за нарушение закона о языке: что известно

– Мы живем в чрезвычайно сложное время – война продолжается, люди теряют дома, родных, источники дохода. И в таких условиях говорить об усилении карательных инструментов не просто неуместно, но и, на мой взгляд, морально чувствительно. Я убеждена, что наша языковая политика должна быть в первую очередь о поддержке, понимании, о единении вокруг общего, а не о страхе наказания, – отметила Ивановская.

Вместе с тем с 2019 года украинский язык является обязательным в сфере государственного управления, образования, медицины, обслуживания потребителей, рекламы и т. д. Если же требования игнорируются, государство должно реагировать. На сегодня за первое нарушение языкового закона могут оштрафовать на сумму от 3 400 до 8 500 грн, за повторное в течение года – от 8 500 до 11 900 грн.

По официальной статистике, в 2022–2025 годах было наложено 127 штрафов: в 2022 году – 9 взысканий на 27,2 тыс. грн, в 2023 году – 21 штраф на 85 тыс. грн, в 2024 году – 97 штрафов на 360,4 тыс. грн.

Но, по мнению омбудсмена, размер штрафа в Украине для физических и юридических лиц должен быть разным. И именно эту проблему решит принятие нового Административного кодекса.

В то же время Ивановская отмечает, что штраф за нарушение языкового закона является просто эффективным инструментом реагирования.

— Но в целом мы должны заботиться не о том, как наказывать больше, а как избежать нарушений вообще — через диалог, просвещение, уважение, — добавила чиновница.

Фото: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

