Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Чи підвищуватимуть штрафи за порушення мовного закону в Україні: пояснення омбудсменки

Олена Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що наразі немає потреби посилювати санкції чи підвищувати штрафи за порушення закону про мову.

Штраф за порушення закону про мову: що відомо

– Ми живемо у надзвичайно складний час – війна триває, люди втрачають домівки, рідних, джерела доходу. І в таких умовах говорити про посилення каральних інструментів не просто недоречно, а й, на мою думку, морально чутливо. Я переконана, що наша мовна політика має бути передусім про підтримку, розуміння, про єднання навколо спільного, а не про страх покарання, – зазначила Івановська.

Водночас з 2019 року українська мова є обов’язковою у сфері державного управління, освіти, медицини, обслуговування споживачів, реклами тощо. Якщо ж вимоги ігнорують, держава повинна реагувати. На сьогодні за перше порушення мовного закону можуть оштрафувати на суму від 3 400 до 8 500 грн, за повторне протягом року – від 8 500 до 11 900 грн.

За офіційною статистикою, у 2022–2025 роках було накладено 127 штрафів: у 2022 році – 9 стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році – 21 штраф на 85 тис. грн, у 2024 році – 97 штрафів на 360,4 тис. грн.

Але, на думку омбудсмена, розмір штрафу в Україні для фізичних та юридичних осіб має бути різним. І саме цю проблему вирішить ухвалення нового Адміністративного кодексу.

Івановська наголошує, що штраф за порушення мовного закону є просто ефективним інструментом реагування.

— Але загалом ми маємо дбати не про те, як карати більше, а як порушень уникати взагалі — через діалог, просвіту, повагу,  — додала посадовиця.

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Джерело: Інтерфакс-Україна

