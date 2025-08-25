Чи підвищуватимуть штрафи за порушення мовного закону в Україні: пояснення омбудсменки

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що наразі немає потреби посилювати санкції чи підвищувати штрафи за порушення закону про мову.

Штраф за порушення закону про мову: що відомо

– Ми живемо у надзвичайно складний час – війна триває, люди втрачають домівки, рідних, джерела доходу. І в таких умовах говорити про посилення каральних інструментів не просто недоречно, а й, на мою думку, морально чутливо. Я переконана, що наша мовна політика має бути передусім про підтримку, розуміння, про єднання навколо спільного, а не про страх покарання, – зазначила Івановська.

Водночас з 2019 року українська мова є обов’язковою у сфері державного управління, освіти, медицини, обслуговування споживачів, реклами тощо. Якщо ж вимоги ігнорують, держава повинна реагувати. На сьогодні за перше порушення мовного закону можуть оштрафувати на суму від 3 400 до 8 500 грн, за повторне протягом року – від 8 500 до 11 900 грн.

За офіційною статистикою, у 2022–2025 роках було накладено 127 штрафів: у 2022 році – 9 стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році – 21 штраф на 85 тис. грн, у 2024 році – 97 штрафів на 360,4 тис. грн.

Але, на думку омбудсмена, розмір штрафу в Україні для фізичних та юридичних осіб має бути різним. І саме цю проблему вирішить ухвалення нового Адміністративного кодексу.

Івановська наголошує, що штраф за порушення мовного закону є просто ефективним інструментом реагування.

— Але загалом ми маємо дбати не про те, як карати більше, а як порушень уникати взагалі — через діалог, просвіту, повагу, — додала посадовиця.

